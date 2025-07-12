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大罷免將在26日投票，國民黨立委王鴻薇努力催票，今（12）日舉辦「反惡罷松山後援會成立大會」，民眾黨主席黃國昌昨晚與王鴻薇直播，今再現身力挺王鴻薇。黃國昌會前受訪，談到立院11日通過普發現金，綠營卻說這是為了大罷免，黃國昌反嗆，這是在侮辱台灣人民的智慧。黃國昌說，普發現金的這個議題老早就在檯面，相關的法案也早就提出了，民進黨只反映一種心態，前總統蔡英文跟總統賴清德可以高喊到普發現金，2023時的行政院長蘇貞昌也可以要喊普發現金，民進黨只有一個標準，就是民進黨可以，其他的人都不行。黃國昌說，在野黨看到了人民在過去這幾年不僅稅收被超徵，而且在物價指數不斷升高的情況之下，為了要讓人民的生活能夠獲得紓解，而且能夠促進國內內需的經濟活動，才提出這樣的政策，奉勸民進黨不要永遠把自己腦中的邪惡強加套在別人身上。黃國昌也提到，雖然昨天國民黨與民眾黨的意見不一樣，但是在野黨一定會團結，民進黨也不用再見縫插針，反觀民進黨從賴清德上台以後，口中含著團結，實際上的行為全部都在製造對立、製造仇恨、製造衝突。相對於賴清德最近才開始的團結十講，事實上是一個非常明顯的反差，相信台灣社會對於他這十講的虛偽，以及他內容上面問題一堆，也發出了相當不滿的怒吼，這也促使賴清德不得不停止繼續講下去。至於綠營說藍白不挺台電，黃國昌說，這就是非常典型的沒有針對問題的分源做討論，然後就要企圖不斷的甩鍋，企圖不斷的造成恐慌，他昨天在院會發言的時候就說得非常清楚，台電向來都是國營事業的精神，從蔡英文2016年民進黨取得執政以來，台電本來都是盈餘不斷的虧損，不斷的虧損，虧到現在變成負債累累。黃國昌說，為什麼不斷的漲人民的物價，不斷的漲人民的電價，還拿了3000億的人民的稅金去補貼，肥的只有誰？肥的只有這群綠油友。民進黨正視問題才能解決問題，民進黨卻繼續靠操弄這樣子的方式來，想要模糊問題的焦點，奉勸民進黨，台灣人民是有智慧的。