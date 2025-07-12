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颱風丹娜絲重創嘉義，義竹鄉一家畜牧場9日發生漏電意外，100多隻豬被活活電死，損失200多萬元；10日相關人員前往勘查時，雖已先將總電源關閉，但期間突然又下起大雨，場內原本倖存的豬隻竟全部尖吼一聲後倒下，且七孔流血、身體僵硬死亡，懷疑是路旁的高壓電桿漏電釀禍。根據《三立新聞網》報導，翁姓豬農透露，當晚電力恢復時電壓異常，懷疑台電未妥善處理回送電問題才釀災，並強調「如果是我場內線路出問題，怎麼可能關掉總電源後還漏電？」回述意外發生經過，7月9日晚間8點左右，當時嘉義多處因颱風停電，該畜牧場在短暫復電後不久，豬圈內突然傳出尖銳嚎叫聲，翁姓豬農衝進場內，只見上百頭豬隻倒地抽搐、口鼻出血，慘死當場。他急忙關閉總電源，但悲劇並未就此止步。嘉義縣養豬協會理事長林志達、嘉義縣政府畜產保育科長石蕙菱與嘉義縣家畜疾病防治所專員在10日前往勘查時，先一一檢查電源總開關是否關閉、屋頂是否有掉落電線及場外電線桿的電線是否掛好，並逐一拍照確認；此外，眾人也都穿著雨鞋，以確保安全無虞。沒想到，勘查過程中，突然又降下大雨，讓尚未死亡的豬隻全都尖吼一聲後，便突然倒下七孔流血死亡，而突如其來的事件，讓大家臉色瞬間煞白、驚恐萬分，甚至一度無法言語。針對畜牧場的總電源明明都已關閉，卻再次出現漏電意外，有目擊者透露，事發當下，有看到到路旁的高壓電桿冒出火光、濃煙，不排除是漏電釀成的意外。據《中時新聞網》引述嘉義縣家畜所所長林珮如說法，目前已要求豬場配合化製作業，將死豬送往焚燒製肥，但漏電責任仍待釐清；另外翁姓豬農指出，每頭種豬市值逾4萬元，這次全場損失已超過200萬元，但因不符天然災害救助標準，恐怕無法申請補償。