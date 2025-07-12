我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市西區驚傳一起荒謬的機車竊案，一名吳姓車主在美村路的超市騎樓停放機車時，因趕時間忘記拔走鑰匙，遭33歲楊男起歹念將該機車偷走，且直奔去載曖昧女子前往摩鐵幽會，2人溫存約3個小時後，未料警方早已鎖定埋伏在外，一見車庫開啟就衝入逮人，一旁女子當場嚇傻，楊落網則坦承偷車，檢方依竊盜罪嫌起訴他。台中第一分局公益派出所5月29日獲報，有民眾將機車停在西區美村路一段騎樓，因趕上班忘了拔鑰匙，下午要回家才驚覺機車遭竊，警方調閱監視器，發現1名男子當日早上9時許徒步經過，見鑰匙沒就當場騎走。警方獲報後擴大調閱監視器，發現楊男犯案後並未將機車藏匿，隔日時反而高調騎著偷來的機車，去載曖昧對象王女至東區某汽車旅館內幽會，警方立即前往現場埋伏逮人。直到中午時分，楊男與王女準備從汽車旅館離開時，警方立即衝上前將楊男壓制在地，王女見楊男被逮立刻向警方撇清2人關係，並不斷強調不知楊男偷機車，願全力配合調查。警詢時，楊男坦承下班後不想再租共享機車，一時貪圖方便才偷車，還說王女是「曖昧對象」，想藉摩鐵之約增進感情，卻因此落網；另王女表示並不知機車為贓物，全力配合調查，排除共犯可能。楊男平時素行不良，遭警方列為治安顧慮人口，經檢警偵訊後依竊盜罪將楊男送辦起訴。對此第一分局說明，民眾常因一時疏忽未拔鑰匙，反倒提供竊嫌可乘之機，提醒所有機車騎士務必落實鑰匙隨拔習慣，並選擇監視器涵蓋與光線明亮區域停車，如發現可疑行為請立即報案。