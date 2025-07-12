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大罷免將在26日投票，國民黨立委王鴻薇努力催票，今（12）日舉辦「反惡罷松山後援會成立大會」，台北市長蔣萬安再度現身力挺。蔣萬安說，大罷免就是民進黨選輸就要翻桌，民進黨無法跟過去8年一樣，行政、立法一把抓，總統賴清德才要無差別搞罷免，全世界沒有民主國家這樣，但賴清德卻要這樣搞 人民不會接受，還要用納稅錢陪民進黨重新選舉，完全沒有道理。蔣萬安說，為了抵抗民進黨的不公不義，26日一定要出來投票，不能再讓民進黨掌握所有資源、掌握網軍、掌握媒體，人民能做的就是出門投票。蔣萬安說，王鴻薇的選區，也是他過去擔任立委時期的選區，但王鴻薇的選情卻很危險，因為這個立委選區，中山區比較偏綠，所以需要松山區多出來支持。蔣萬安這周以來頻頻幫王鴻薇在路口拜票，今天又與王鴻薇合體，王鴻薇受訪說，未來合體行程應該還是會很多，明天也還有中山區的反罷免競選總部的成立，蔣萬安還是會來參加，明天有一場民歌演唱會，蔣萬安與立法院長韓國瑜也都會來，這幾天都還是會密集的跟蔣萬安來合作。