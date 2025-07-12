一枚由台灣航太企業製造的火箭，今（12日）於北海道大樹町「宇宙港」發射，本次計畫讓火箭飛向離地100公里高的「卡門線」，以測試引擎性能，若成功，象徵台灣的太空事業邁出重要一步。不過根據日媒報導，這枚火箭的升空似乎以失敗告終。
根據《NHK》報導，這枚由台灣製造商生產的火箭高約12公尺，直徑60公分、重量約為1.4公噸，屬於二段式混合燃料火箭，於當地時間上午11點40分左右發射，未搭載人造衛星，目標是飛上100公里高的卡門線，之後返回大氣層、落入太平洋。然而，測試結果未能達到預定的100公里高度，隨後停止飛行，拍攝畫面顯示，火箭在旋轉後墜落。
報導介紹道，大樹町位於太平洋沿岸，火箭發射點的兩側均有大海，從安全角度來看，被認為是建造發射場的有利地點，4年前當地政府與民間共同成立「宇宙港」管理公司，一直在開發民營火箭發射場，政府也有支持，並透過國家基金，提供高達105億日圓的財政援助。對於台灣來說，地理位置也相對便利。
雖然此次發射並不算成功，但當地希望，能成為一次契機，吸引海外相關需求。負責營運宇宙港的「Space Kotan」（スペースコタン）公司，社長總裁小田切義憲也表示，為了取得商業成功，不僅要吸引日本國內的需求，還要兼顧海外商機，這次發射是讓世界了解宇宙港的絕佳機會。
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報導介紹道，大樹町位於太平洋沿岸，火箭發射點的兩側均有大海，從安全角度來看，被認為是建造發射場的有利地點，4年前當地政府與民間共同成立「宇宙港」管理公司，一直在開發民營火箭發射場，政府也有支持，並透過國家基金，提供高達105億日圓的財政援助。對於台灣來說，地理位置也相對便利。
雖然此次發射並不算成功，但當地希望，能成為一次契機，吸引海外相關需求。負責營運宇宙港的「Space Kotan」（スペースコタン）公司，社長總裁小田切義憲也表示，為了取得商業成功，不僅要吸引日本國內的需求，還要兼顧海外商機，這次發射是讓世界了解宇宙港的絕佳機會。