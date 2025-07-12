我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院會昨三讀通過匡列新台幣5450億元的特別條例，未納撥補台電，並納入國民黨黨團版再修正動議的「普發現金1萬元」。對此，民進黨立委沈伯洋今（12）日分析癱瘓政府有3招，而中共的招是「先窮台，再統一」，「只是沒有想到執行的根本不是共產黨」。「如何癱瘓政府？」沈伯洋分析有3招，第一招，藍白先修財劃法，把中央政府的錢搬到地方，藍營執政縣市優先，每年3700億；第二招，看到政府還是有辦法運作，「所以砍你2000億，再凍你1400億，被罵了之後趕快先解凍，反正年底再凍就好」。沈伯洋續指第三招，發現政府還有一點存款可以因應，叫政府把所有的錢拿出來，給全台灣人民一人1萬，順便再砍台電1000億。沈伯洋提到，共產黨的招，先窮台，再統一，「只是沒有想到執行的根本不是共產黨」，他說，行政院要依法行政，但法律是立法院制定，如果立法院只要做了什麼，行政院都要執行，那這個國家只要有立法院就好，這就是為什麼憲法規定有一些權責是在行政院，不在立法院。沈伯洋說，編預算就是行政院的權責，這也是為什麼以前行政院的確有為了振興經濟而發現金的措施，但這個不是立法院發動的。沈伯洋感嘆， 那麼簡單的，小學生都應該要知道的憲政分際，台灣人花了30年建立的行政立法分際，從去年開始蕩然無存，「變成立法最大，立委傅崐萁、黃國昌最大，禮拜五的傍晚，看著他們歡呼的臉龐，台灣的未來，在笑聲中被拍賣」。