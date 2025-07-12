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暑假到，民眾瘋出國遊玩，航空公司也趁這波商機紛紛祭出優惠搶客！中華航空全航線76折起，台北飛往大阪、東京免萬元；長榮航空指定航線83折起，桃園飛往首爾來回6373元起、飛往福岡來回8730元起；星宇航空精選航線88折起，台中往返沖繩8743元起。中華航空配合台北國際夏季旅展推出全航線限時76折起，8月7日前台北-香港2812元起、台北-曼谷4455元起、台北-新加坡4,60元起、台北-上海5880元起、台北-大阪9315元起、台北-東京9153元起，台北直飛石垣島6552元起，適用於2026年01月31日前航班。長榮航空即日起至7月25日止，凡購買9月30日前從台灣出發指定航線，優惠票價83折起，桃園-宿霧來回4041元起，桃園-首爾來回6373元起。長榮航空也與各大旅行社推出機加酒自由行產品，包括香港、沖繩、倫敦等。團體行程則包括美國、加拿大、歐洲等。星宇航空此次祭出的暑期優惠則主打亞洲與北美多條熱門航線，優惠涵蓋暑假期間深受旅客歡迎的多個目的地。台北-曼谷來回8089元起、台北-新加坡9250元起、台北-宿霧6855元起；深受國人喜愛的日本航線，台北-東京12651元起、台北-大阪13371元起、台北-札幌18522元起。北美航線台北-洛杉磯來回23871元起、台北-安大略23446元起、台北-舊金山21746元起、台北-西雅圖22001元起；台中出發獨家航線，台中-沖繩8743元起、台中-高松12548元起、台中-神戶12123元起。而國泰航空即日起至7月22日推出全球精選航點82折起，輸入指定優惠編號，再享長程線2,688元、日本線688元、香港線388元折扣，出發時間為2025年9月15日至2026年3月31日。