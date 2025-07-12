我是廣告 請繼續往下閱讀

日前新北市某公司舉行員工旅遊，當中有7人到屏東縣墾丁凱撒大飯店用餐後，隔天陸續出現發燒、上吐下瀉等症狀，疑似出現食物中毒狀況，屏東縣衛生局接獲高雄市衛生局通報後展開調查，屏東縣衛生局今（12）日公布檢驗結果，採檢5名發病個案及8名廚工之人體檢體，結果均為陰性；另採集環境檢體4件及食餘檢體8件，亦未檢出病原菌，故不成立食品中毒案件。墾丁凱撒並未收到衛生局調查結果，暫時不回應。據了解，新北某公司前往南部展開3天2夜的員工旅遊，全員共7人同車於6月22日前往墾丁，隔天一早在凱撒大飯店享用早餐，同行者卻集體上吐下瀉；一行人直到傍晚下榻高雄義大皇家酒店時，因症狀加劇，最後請義大皇家酒店協助叫救護車，至義大醫院就醫。屏東縣衛生局表示，採檢5名發病個案與8名工人檢體後均為陰性，環境檢體4件及食餘檢體8件也沒有驗出病原菌，因此依檢驗報告及調查結果研判，業者供應的食品與病患疑似食品中毒，目前都沒有證據顯示有因果關係，因此不成立食品中毒案件。衛生局指出，上個月23日接獲高雄市衛生局通報後，立即啟動食品中毒調查，除展開疫調與環就採樣外，現場也發現生熟食刀具未區隔、部分調味品分裝未標示品名及效期，已立即改善，另一點則是熟食區天花板不潔的情形也要求業者限期改善並暫停作業，經清消後才能供餐，後續經衛生局確認已改善後，業者6月25日已恢復供餐。