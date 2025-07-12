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▲蘇巧慧今赴板橋興隆市場掃街。（圖／蘇巧慧辦公室提供）

立法院昨三讀通過國民黨團所提的「因應國際情勢強化經濟社會及民生國安韌性特別條例」，將在10月底普發現金1萬元。對此，民進黨立委蘇巧慧今（12）日受訪時表示，未來大罷免若沒有成功，國會一定會比現在更亂、更失控，而且會朝中國更傾斜；綠委張宏陸也說，國民黨跟民眾黨在立法院毀憲亂政的目的只有一個，就是要把台灣搞垮，因此大家必須要站出來，罷免舔共的立委。民主進步黨新北市黨部今由主委蘇巧慧帶領，和張宏陸、新北市議員廖宜琨、戴瑋姍、山田摩衣、石一佑、翁震州、顏蔚慈、彭一書等人一同前往板橋興隆市場掃街，呼籲民眾一定要出門投下同意票。蘇巧慧表示，今天由新北市黨部聯合新北市議會黨團幹部、在地立委、議員、非罷區議員，以及公民團體一同掃街挺罷免，因為大家要對抗的，是以傅崐萁為首的親共勢力，相信公民意志一定能戰勝亂刪預算、亂提毀憲亂政法案的不適任立委，讓國會恢復秩序，也呼籲民眾7月26日一定要出門投下同意罷免票。蘇巧慧表示，昨天的立法院院會就是再一次國會亂象的展現，藍白兩黨不但已經累計阻擋國安法案超過500次，也拒絕譴責中國策畫衝撞副總統蕭美琴，甚至行政院所特別編列1000億元撥補台電，讓台電可以更有資源改善電纜地下化、強化電網韌性的特別預算，藍白不給就是不給，光是在罷免投票前就如此猖狂，未來大罷免若沒有成功，國會一定會比現在更亂、更失控，而且會朝中國更傾斜，呼籲大家一定要站出來投下同意罷免票。蘇巧慧強調，隨著民眾對於國民黨立委在立法院毀憲亂政的行為越來越了解，包括從去年的國會擴權法案、選罷法沒收人民權利，再到財劃法、亂刪中央政府預算等一系列荒腔走板的舉動，看不下去的民眾也越來越多，相信公民的意志可以戰勝藍白的蠻橫，民進黨也會和公民團體會並肩同行，下架所有不適任的國民黨立委。張宏陸表示，藍白兩黨在傅崐萁指揮下，把撥補台電的特別預算刪到一毛不剩，對台電撥補的1000億，不但可以避免台灣物價的全面上漲，讓工商業有好的發展，更可以進行電纜地下化等加強電網韌性工程，這才是重中之重，而國民黨跟民眾黨在立法院毀憲亂政的目的只有一個，就是要把台灣搞垮，因此大家必須要站出來，罷免舔共的立委，台灣才能繼續安全的永存、永續。戴瑋姍表示，隨著罷免投票日期越來越近，新北六區的氛圍也有感變熱，掃市場或是站路口時，都會遇到民眾來說一定要罷免不適任立委，為了讓國家繼續前進，他呼籲眾人「一人拉一票、催出兩倍票」，和公民團體並肩同行、衝過三階門檻。顏蔚慈表示，這場罷免行動不是為了任何政黨，而是公民團體為了恢復國會秩序，抵抗藍白毀憲亂政的行為所發起，現在距離守護台灣民主還差一哩路，希望號召更多民眾一起站出來，罷免不適任的立委，終結藍白在國會的亂象。