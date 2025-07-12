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台南綠委卻還是留在選區，可能還是認為陪同總統賴清德勘災，比阻止國民黨在立法院「作亂」來得重要。

進黨團11日一早就喊話，希望通過行政院版本的特別算條例，撥補台電1千億元，中午前立法院長韓國瑜也召集朝野黨團幹部，確認院會議程，吳思瑤卻還是要怪在野黨突襲。

同意自己的人請假不來，怪敵軍突襲？

審查行政院的法案就是正當程序，在野黨的提案加入再修正動議就是突襲，民進黨什麼時候才可以認真檢討自己的問題，不要再甩鍋在野黨？

51戰隊全員到齊的次數屈指可數，只會口口聲聲說在野黨多數暴力，卻連自己在院會投反對票都做不到，難道所國會亂象，真的都是在野黨的錯嗎？

立法院11日在國民黨立委主導下，三讀通過普發現金1萬元，不過因民眾黨支持普發現金6千元，與國民黨不同調，藍白各投各的，一度傳出藍委票數不夠，可能要靠立法院長韓國瑜投下關鍵票。但最後表決結果，國民黨只有父喪請假的副院長江啟臣缺席，綠委卻有高達6票不在現場。讓人感嘆，綠委動員能力這麼差，未來就算大罷免成功，讓綠委過半又怎樣？難怪民進黨希望可以一次罷免至少10席，才能算是穩定的過半。立法院有113席立委，藍營54席、綠營51席、民眾黨8席。表決大戰前夕，因江啟臣不在，南投立委游顥也傳出在勘災，藍營票數少2票，再少了民眾黨8票，藍綠票數會變成51比51，最後要靠韓國瑜投下關鍵一票，才能險勝。不過游顥最後還是趕回來表決，而國民黨立委呂玉玲一度昏倒，但也坐著輪椅完成投票。反觀民進黨，包括蔡其昌、王義川、王定宇、賴惠員、陳亭妃、郭國文都不在，蔡其昌另一身分是中職會長，遠赴美國協調國際棒球經典賽事宜，缺席無可厚非，而台南4綠委美其名說是勘災，但游顥都回來了，至於王義川，缺席理由是因為在台中參與大罷免活動，則完全讓人匪夷所思。照民進黨的說法，大罷免是民間發起，王義川責任區域也不在台中，寧願去大罷免，也不想在立法院，原因何在？王定宇11日一早還在議場譏諷國民黨立委拿鈔票擺拍，下午就不見人影，民進黨立委真的要等到大罷免成功，才願意花時間留在立法院嗎？民進黨團幹事長吳思瑤說，是因為國民黨立委突襲變更議程，才導致綠委無法投票，這更是天大笑話。民何況吳思瑤自己都說綠委請假，才又怪藍營突襲，邏輯也是自相矛盾，而且，民進黨本屆不再是國會多數，許多資深綠委對於出席院會都意興闌珊，即使黨團不斷說會黨紀處分，但效力也明顯不彰，