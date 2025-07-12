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▲家樂福今日宣佈即日起暫停街口支付服務。（圖╱家樂福提供）

▲家樂福旗下超市Mia C'bon也同步暫停街口支付服務。（圖╱家樂福提供）

街口支付母公司因與泰山36億元的股權糾紛，週五傳出遭法院查封，昨日也爆出通路停用潮，即便不久後各通路陸續恢復使用，但風暴仍擋不住！家樂福今（12）日宣佈，家樂福及Mia C'bon皆暫停提供街口支付功能服務，若後續功能恢復將公告通知。多家大型電商平台接連暫停街口支付交易功能，東森購物、PChome 24h購物、momo購物網等大型電商平台，為確保用戶交易安全與合作廠商權益，一度暫停街口支付付款功能，不過之後又陸續服務。街口支付董事長梅驊與總經理范庭甄昨日下午也緊急召開記者會，強調街口支付為獨立運營公司，平台金流均依規交由信託銀行管理，與母公司法律糾紛無涉。金管會也出面強調，街口支付已於昨日主動通報重大偶發事件，並將最晚於7月21日前提交書面報告。依據《電子支付機構管理條例》，業者須將100%用戶支付資金存入信託帳戶，由銀行專戶管理，與公司資產隔離，因此不會受到母公司資產查封影響。不過危機仍難以化解，藥妝店屈臣氏，線上、線下系統昨日暫停街口支付功能後，《NOWNEWS今日新聞》記者今日實際操作線上商店系統，目前仍然無法使用街口支付。而家樂褔今日稍早也表示，家樂福、旗下頂級超市品牌Mia C'bon即日起暫停提供街口支付服務。對於何時將恢復街口支付功能使用，家樂福指出，會審慎評估，若有恢復會盡快公告通知。