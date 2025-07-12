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▲民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今陪同罷免廖先翔團體「齊心斷翔」掃街。（圖／郭國文辦公室提供）

大罷免投票倒數計時，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今（12）日陪同罷免廖先翔團體「齊心斷翔」掃街時痛批，廖先翔就是國民黨團總召傅崐萁的小弟，在立院成績乏善可陳，爭議事件一籮筐；她諷刺，民眾黨立委黃國昌當年沒有在做服務，搞得天怒人怨，最終他是差點被罷免掉的，所以汐止鄉親對罷免不適任立委是有經驗的。台南市黨部「罷罷號」今來到汐止金龍市場，市黨部主委郭國文立委雖然仍在風災區協調公部門早日讓市民朋友回復家園，但仍指示黨部同仁，赴北部各罷區完成罷免宣傳的重要工作，協調由來自西港的台南女兒立委吳思瑤與在地議員張錦豪一起來支援宣傳。吳思瑤表示，由於南部災情緣故，綠委郭國文與林俊憲仍需要在台南，作為台南隊的分身，也是台南的女兒，一起來和罷罷號宣傳大罷免大成功。吳思瑤批評，廖先翔就是傅崐萁的小弟，人稱廖先瞎，過去因為中美洲國家宏都拉斯與我國於2023年3月斷交後轉與中共建交，之後傳出中方未依約增購白蝦，導致宏國蝦農陷入困境，但國民黨立委廖先翔卻以此為由，要求刪除我國外交部4億預算，真的太瞎。吳思瑤進一步說，廖先翔出身政治家族，勢力龐雜、物產很多，卻又佔用國有地，破壞水土保持，在地方，以停車場做為副業，卻又竊佔國土，在立院成績乏善可陳，爭議事件一籮筐。針對國民黨通過普發每人1萬元，吳思瑤直言，就為了救罷免，花子孫的錢舉債，反而債留子孫，而廖先翔盲從，支持違法違憲法案的幫凶，相信汐止鄉親會智慧判斷，這種預支下一代的手段，來救廖先翔的罷免。吳思瑤語重心長說，汐止當年是民進黨禮讓黃國昌，而黃國昌沒有在做服務，搞得天怒人怨，最終他是差點被罷免掉的，所以汐止鄉親對罷免不適任立委是有經驗的，上次罷免黃國昌功虧一簣，這次我們就讓黃國昌的小弟、傅崐萁的小弟廖先翔，來好好接受公民們的評價。