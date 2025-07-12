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▲Albee對鏡頭自拍寫下「好久不見」。（圖／翻攝自Albee IG）

Albee（范乙霏）日前捲入賀瓏與已故演員天殘之間的感情風波，6月24日發表聲明，強調自己「沒有對不起任何一個人」之後便神隱，今（12）日她在IG限時動態曬出自拍照，穿著綠色禮服，頭髮和妝容都很完整，應該是工作照，而她近距離自拍，對著鏡頭放電，看起來竟比過去更漂亮了。Albee在IG曬出一張對著鏡子自拍的照片，只見她正在化妝、做頭髮，一席綠色禮服讓她看起來更加白皙，Albee也用日文寫下「好久不見」，疑似是即將復工，讓粉絲相當期待，而下一個動態，Albee已經是完妝狀態，對著鏡頭自拍，傲人上圍藏不住，加上對鏡頭放電，各種角度都看起來比過去更漂亮。喜劇演員天殘生前飽受感情事所苦，在她過世後，賀瓏立刻成為眾矢之的，Albee也被冠上小三罵名，上個月底，她發表長文聲明，「我與賀瓏在這段期間的相處，陪伴著彼此，我尊重每個人的選擇和自由意志，同時，我沒有對不起任何一個人。」至此以後便神隱，直到今才重新更新動態，看起來心情已經恢復。