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▲民進黨發動大罷免，台北市長蔣萬安怒轟「選輸翻桌」。（圖／記者葉政勳攝，2025.07.12）

罷免第一波藍委與新竹市長高虹安投票將於7月26日舉行，台北市長蔣萬安今（12）日與北市5名國民黨立委一同公布反罷免影片。蔣萬安在影片中提到，「他們是你我去年一票一票選出來的立委，但是民進黨想抹滅人民的意志，民主不能只剩一種聲音，7月26日出門投下不同意罷免」，蔣萬安再度批評民進黨選輸就翻桌，透過發動大罷免污辱民意，人民絕不同意。李彥秀、王鴻薇、賴士葆、羅智強、徐巧芯今日與蔣萬安合體召開記者，6人一同穿上蔣萬安設計的「我不同意」白色上衣。記者會一開始播放30秒的「台北隊反惡罷」廣告，蔣萬安在影片中提到，「這是你的選票，每一票都很『正』，他們是你我去年一票一票選出來的立委，我們將自己的民意託付給他們，但是民進黨想抹滅人民的意志，每個正字都是你我的聲音，都是正確的選擇、正當的民意、正式的民主，民主不能只剩一種聲音，7月26日出門投下不同意罷免」。最先發言的李彥秀表示，這支廣告想表達的是，台灣不能只有一種聲音，台灣不能只有一種顏色，台灣最重要的就是民主價值，過去這麽多年來台灣追求的重要精神，不能讓民進黨惡意的獨裁專制，把台灣的多元、包容抹滅，民主這幾年被民進黨抹煞掉了，但民主需要制衡，台北隊互相加油，他們五席一席都不能少。王鴻薇說，這個影片要傳達的非常簡單，就是民主真諦是什麼？民主的原則就是少數服從多數、多數尊重少數，今天國民黨被罷免委員都是多數民意選出來、多數民意託付的，只是因為民進黨選輸就要翻桌，難道要向賴清德說的「民主表決多數不叫贏」，難道要賴清德說的才算、說的才贏嗎？大家要告訴賴清德、民進黨一個民主ABC，不要用少數否決多數。今天影片公布後，也請大家多幫他們廣傳，台灣民主要靠大家來守護。羅智強表示，最近在街上，有時候民眾問他為什麼會被罷免，他說，如果今天只有他一個人被罷免，他回家閉門檢討，但是今天所有的在野黨立委通通被罷免，民進黨今天發動大惡罷，沒有原因就是在摧毀民主制衡的力量，台灣不能只有一種聲音，依據民進黨的邏輯，只因為不是執政黨的人，就要被殲滅，請問這樣跟一黨專政有什麼差，他們不容許選輸就翻桌，大家一起出來投不同意罷免。徐巧芯說，這支影片就是要傳遞民主的就是真諦，還有國民黨立委一席都不能少，選舉不能選輸就翻桌，現在國會是唯一能夠監督的力量，民進黨現在司法、檢調集於一手，最後一絲監督力量在立法院，立法院必須要留下來，如果今天大惡罷結果是民進黨若變多數，柯建銘可能變院長、5天假日可能被收回、普發現金可能也收回，在野黨推動的政策也可能因為被罷免都會被收回，那不是國家整天都在空轉嗎？這樣的空轉不是民主，不只是為了立法院長韓國瑜、蔣萬安，或是國民黨立委，還要為了自己的福利，不要讓民進黨把福利跟權利都收回，726一定要投下不同意罷免。賴士葆也說，今天5位站在這裡跟蔣萬安合拍這支廣告，希望傳遞民主真諦，民主是要靠制衡、要靠在野黨，一個國家沒有在野黨，跟共產國家有什麼不一樣？民進黨掌握行政權、司法權、監察權、考試權，賴清德還有媒體權，賴清德最後一塊拼圖還缺立法權，大罷免的目標就是要做民選皇帝，這樣還是民主國家嗎？一點不同的聲音都沒有，大家變成雜質，不講民進黨的聲音就說是「中共同路人」，所以國會需要有在野黨，才有監督制衡的力量。蔣萬安最後表示，今天不只是廣告發布，更重要是集結所有理念、守住台灣的民主、守住你我透過選舉一票一票選出來的聲音，廣告中有一句話，「這是你的選票，每一票都很正」，這是去年人民透過引以為傲選出來的人民的聲音，台北市五位委員都在立法院推出福國利民的法案，包括昨天三讀通過普發現金，讓民眾消費促進經濟發展，但是民進黨發動大罷免，就是選輸翻桌，這是對民主的破壞、踐踏；對於民意的汙辱，他絕對不同意。蔣萬安說，台灣民主不可以只剩一種聲音，立法院不能只剩一種顏色，拜託大家726用選票告訴賴清德「我們不同意」，這張票絕不只是單單只是反對罷免，也是對於民主的堅持、守護、捍衛，一起守住台灣的正直、正義、正道，「726我們不同意，投不同意罷免票。」