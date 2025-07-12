一名學霸高中生原本獲得4所大學醫學系正取，但卻被人發現他的學習歷程檔案內容誇大，自稱曾獲「最佳辯士」榮譽，遭學校撤銷錄取資格，沉寂許久後他近日發文稱「很感謝每一個願意祝福我、批評我的朋友們」。精神科醫師沈政男直言，這名高中生有很不簡單的氣度，身段與格局以及修辭，不輸老練的政客。
該名高中生被多所學校撤銷錄取資格後，事隔一個月，他在社群平台Instagram上發限動表示，經過了一個月的沉澱，感謝所有曾經支持或批評過他的朋友，將參加分科測驗，希望大家能替他加油打氣，也祝福所有應試者都能順利，「想了很久要不要發，但是很感謝每一個願意祝福我、批評我的朋友們。」
對此，沈政男在臉書以《人生賽場的最佳辯士》為題發文，指出因為「最佳辯士」幾個字，而被取消數家醫學系錄取資格的高中生，今天參加了分科測驗，而在考前，他在網路發表了公開信，跟大家報告這個事情，同時也說，「感謝祝福我與批評我的朋友，祝所有考生考試順利」。
沈政男認為，是很不簡單的氣度！充分顯示這位同學虛心受教，傾聽批評，而且用正面樂觀的態度來面對橫逆與挑戰，令人敬佩。他表示，什麼叫「最佳辯士」？不是辯論場上耍耍嘴皮子啊！這位同學的上述表現，用行動證明了他是人生賽場上的最佳辯士，而行動比言語大聲，並且更加有說服力。
沈政男提到，有時候你會為這一代在網路世界中成長的年輕人感到憂心，似乎不那麼成熟與獨立，然而，他們之中出類拔萃的，卻又如此自信與穩重，好像已經可以承擔大任一樣。這位同學的表現，那身段與格局以及修辭，做個開玩笑的比擬，「真的不輸最老練的政客啊。」
他說，這名同學一開始是好心跟大家分享學習歷程，是非常不容易的心胸，沒想到引來忌妒與挑剔，讓自己中了暗箭。對於這段經驗，該怎麼詮釋？「希望同學在考完以後可以想一想，甚至上了大學，讀了醫學，繼續反省這是怎麼回事」，並且可以從中體察，其實背後有深層的制度與文化的因素，然後在當醫生之餘，願意對國家社會的運作投以關注與付出。
沈政男強調，以醫學教育與醫療環境來說，台灣還有很多問題，光是一個人在自己的領域內努力，未必能獲致最好的結果，而是必須說服並結合其他人，一起反省並改革典章制度。最後他期許，這名同學，以及另一名也涉入風波的同學「希望你們當了醫生以後，可以持續關心社會。」
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對此，沈政男在臉書以《人生賽場的最佳辯士》為題發文，指出因為「最佳辯士」幾個字，而被取消數家醫學系錄取資格的高中生，今天參加了分科測驗，而在考前，他在網路發表了公開信，跟大家報告這個事情，同時也說，「感謝祝福我與批評我的朋友，祝所有考生考試順利」。
沈政男認為，是很不簡單的氣度！充分顯示這位同學虛心受教，傾聽批評，而且用正面樂觀的態度來面對橫逆與挑戰，令人敬佩。他表示，什麼叫「最佳辯士」？不是辯論場上耍耍嘴皮子啊！這位同學的上述表現，用行動證明了他是人生賽場上的最佳辯士，而行動比言語大聲，並且更加有說服力。
沈政男提到，有時候你會為這一代在網路世界中成長的年輕人感到憂心，似乎不那麼成熟與獨立，然而，他們之中出類拔萃的，卻又如此自信與穩重，好像已經可以承擔大任一樣。這位同學的表現，那身段與格局以及修辭，做個開玩笑的比擬，「真的不輸最老練的政客啊。」
他說，這名同學一開始是好心跟大家分享學習歷程，是非常不容易的心胸，沒想到引來忌妒與挑剔，讓自己中了暗箭。對於這段經驗，該怎麼詮釋？「希望同學在考完以後可以想一想，甚至上了大學，讀了醫學，繼續反省這是怎麼回事」，並且可以從中體察，其實背後有深層的制度與文化的因素，然後在當醫生之餘，願意對國家社會的運作投以關注與付出。
沈政男強調，以醫學教育與醫療環境來說，台灣還有很多問題，光是一個人在自己的領域內努力，未必能獲致最好的結果，而是必須說服並結合其他人，一起反省並改革典章制度。最後他期許，這名同學，以及另一名也涉入風波的同學「希望你們當了醫生以後，可以持續關心社會。」