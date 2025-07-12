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2025年WTT美國大滿貫賽男單8強戰，世界排名第8的林昀儒今（12）日迎戰日本一哥張本智和，雙方激戰超過1小時，林昀儒雖兩度在局末聽牌，但遺憾在關鍵時刻遭逆轉，最終以2：4落敗，連續兩場大滿貫賽都止步8強。林昀儒與張本智和在國際賽對戰紀錄為3勝6負，小林雖處於劣勢，但近兩次交手雙方各取一勝。張本智和在去年亞錦賽曾以3:1勝出，而林昀儒則在今年仁川冠軍賽以3:1扳回一城。此役首局林昀儒在10:6領先下雖遭追平，但他以正手搶攻以12:10率先拿下第一局。第二局林昀儒從0:5落後急起直追，以10:9搶先聽牌，但隨後連失3分，以10:12遭張本智和扳平。第三局林昀儒從4：7或後追到7平，但接連因發球回拋遭判違例，再次以9：11讓出。第四局林昀儒以10：5聽牌，但卻遭張本智和連救5個局點追至Deuce，所幸靠變化發球以12:10追回一局。關鍵第5局，張本強勢開局7:1奠定勝基，林昀儒陷入被動，以4:11讓出。第6局林昀儒在5:7落後下連得4分，10:9再度聽牌，但關鍵局點遭張本以反手變線回擊後，自己回擺出界，最終10:12落敗，無緣晉級4強。