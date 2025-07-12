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▲配合7月12日高壓電設備年度檢驗，PTT、PTT2及網頁版自今日凌晨5時起全面暫停服務，預計要等到13日凌晨0時才能恢復。（圖／取自臉書粉專）

台灣最大論壇PTT（批踢踢實業坊）今（12）日一早突停機，不少網友發現怎麼刷新也無法登入，不知道發生什麼事，直到點進官方臉書才發現，原來因為年度高壓電設備檢驗，整整維修19小時，從今日凌晨5點一路停到晚上12點，讓不少鄉民哀號：「為什麼要挑假日維修啦！」根據PTT在10日預先公告的資訊，這次配合7月12日高壓電設備年度檢驗，PTT、PTT2及網頁版自今日凌晨5時起全面暫停服務，預計要等到13日凌晨0時才能恢復，導致各板面交、資訊流通都受影響。事實上，PTT每年夏天都會進行一次高壓電檢查，去年時間是在8月，今年則提前一個多月，每週日凌晨5點照慣例也都會進行主機重啟作業。眾多鄉民紛紛在臉書底下留言哀嚎，「今天和版友約五月天門票面交，現在聯絡不到人啊」、「延遲一週的世界末日終於來了」、「這才叫真正的斷線症候群」、「雖然知道會維修，但還是忍不住打開APP看個幾百次」、「沒登入的PTT，就像沒電的冷氣」、「被消失的一天」、「假日這樣整天怎麼熬」。