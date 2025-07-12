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台北市中山分局中山一派出所警員，今（12）日凌晨3時許，前往處理糾紛案件現場，駕駛警用機車趕赴途中時，沿途有開啟警示燈以及警報器，在中山北路北往南慢車道準備左轉長安東路，與對向直行的自小客車發生碰撞，導致警員陷入昏迷，緊急送往台大醫院救治。據悉，中山分局中山一派出所今天凌晨接獲110通報，蔡員警認為事態緊急立刻開啟警報器及警示燈前往現場，最後竟遭47歲陳姓多元計程車司機撞上噴飛。蔡員警遭撞飛昏迷不醒，送醫緊急手術仍在加護病房觀察，院方坦言「這三天是觀察期」，家屬得知消息不敢置信，趕緊從彰化驅車北上，市警局長李西河稍早到中山分局慰問，指示全力協助。警方調查，32歲的中山分局中山一派出所警員蔡汶融，大學畢業之後又轉考警察專科學校，畢業後在桃園龜山分局服務2年，後來調任北市，在業務繁重的中山分局中山一派出所服務5年之久。同事則表示，蔡汶融從小與家人住在彰化，父親在他國三時罹癌病逝，由母親獨力撫養3人長大，蔡姓男子是家中長子，為了照顧罹患糖尿病、地中海貧血的母親，高職電機科畢業後，考上國立台北護理健康大學護理系。而當年蔡汶融因為當年正值叛逆期，卻遇到父親重病、母親忙賺錢，有一名警員卻天天帶著物資到家裡探視，也會督促蔡家三兄弟的功課，讓他們的成績不至於一落千丈，也因此讓蔡汶融決定報考警專。於是蔡汶融從台北護理健康大學畢業後，便投考警察專科學校，在2018年順利畢業後，分發至桃園龜山分局服務2年，後來轉往北市，分派前往北市中山分局中山一派出所，服務至今已經5年之久，也曾經獲頒家扶獎學金。蔡汶融在所內人緣好，又事發地離中山一派出所走路不用30秒，不少同事目睹驚悚現場，聽聞蔡員尚未完全脫險，他同事看到肇事駕駛被帶回派出所，一度大罵「怎麼可能沒聽到警報器」，氣氛緊張。