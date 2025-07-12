美國與台灣尚未達成貿易協議，川普政府對台最新對等關稅稅率也尚未出爐，不過有知情人士向外媒透露，為確保台灣經濟發展所需的天然氣供應，台灣中油股份有限公司（簡稱中油）正在進行收購美國頁岩氣製造資產的討論，未知是否與貿易協議、談判籌碼有關。
根據《路透社》報導，台灣中油近期在尋求收購公共或私募股權支持、活躍於頁岩層領域的天然氣製造商資產，攸關液化天然氣工廠，例如德州東部和路易斯安那州的海恩斯維爾（Haynesville）頁岩油氣田，也考慮收購阿帕拉契盆地（Appalachian Basin）的馬塞勒斯（Marcellus）頁岩，因為此處發展更為成熟，能讓營運商用較低的鑽探成本，開採更多碳氫化合物。
若交易成功，台灣中油將如許多亞洲企業那樣，在美國建造更多液化天然氣工廠、擴大出口能力，並取得美國天然氣資產所有權，從而獲取得到天然氣的機會。
此外，時值川普關稅政策的風口浪尖上，而川普政府又將關稅與擴大進口美國能源掛鉤，此事若成功，台灣也將獲得更多政治籌碼。
截至發稿時間為止，中油沒有回覆外媒置評要求，消息人士也提醒，目前不保證會敲定任何協議，中油仍可能收購其他地方的資產，並要求匿名報導。
中油今年3月已與美國阿拉斯加天然氣管線開發公司（Alaska Gasline Development Corporation）簽署協議，同意購買液化天然氣，並投資阿拉斯加液化天然氣計畫，這項計畫將透過管線，從阿拉斯加北部偏遠地區往南輸送天然氣，以液化天然氣形式運到台灣、日本和韓國。
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若交易成功，台灣中油將如許多亞洲企業那樣，在美國建造更多液化天然氣工廠、擴大出口能力，並取得美國天然氣資產所有權，從而獲取得到天然氣的機會。
此外，時值川普關稅政策的風口浪尖上，而川普政府又將關稅與擴大進口美國能源掛鉤，此事若成功，台灣也將獲得更多政治籌碼。
截至發稿時間為止，中油沒有回覆外媒置評要求，消息人士也提醒，目前不保證會敲定任何協議，中油仍可能收購其他地方的資產，並要求匿名報導。
中油今年3月已與美國阿拉斯加天然氣管線開發公司（Alaska Gasline Development Corporation）簽署協議，同意購買液化天然氣，並投資阿拉斯加液化天然氣計畫，這項計畫將透過管線，從阿拉斯加北部偏遠地區往南輸送天然氣，以液化天然氣形式運到台灣、日本和韓國。
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