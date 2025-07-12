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時間進入盛夏，7月以來，中國多地屢屢出現高溫，山東、江蘇、安徽等不少地方都熱到破紀錄，中國網路上還流行起「抱著冬瓜睡覺」潮流，據說可以有效消暑降溫，保存期限長又不貴，主打：「無論男女老少、貓貓狗狗，都可以擁有一根屬於自己的冬瓜」。然而，這種作法除了引發大眾疑問：「外面熱成這樣，一根冬瓜真能管用？」以外，當地醫療專家也警告，體弱者不適合，衛生方面也是問題。綜合中媒報導，抱冬瓜睡覺這種方法古代就曾出現，含水量高達95%以上的冬瓜就類似「天然水枕」，當人體與之接觸時，體表熱度能被吸收，不過專家提醒，對於不方便開冷氣、風扇的老人、幼兒、孕婦來說，或許可以一試，但對於脾胃虛寒、陽虛體質族群，冬瓜的物理降溫，可能反而加重腹痛、腹瀉。報導引述中醫專家姜愷提醒，抱著冬瓜睡覺有不少健康風險，首先是衛生問題，新鮮冬瓜表面可能存在細菌或黴菌等微生物，這些微生物與破損皮膚直接接觸，或透過呼吸進入呼吸系統，均可能誘發感染等健康問題；而且冬瓜種植過程，為了預防病蟲害，可能會使用農藥，農藥的殘留也會對人體產生不利影響。既然如此，那如果把冬瓜洗乾淨擦乾，再抱著睡覺是否就沒問題了？對此答案依然是否定的。姜愷指出，抱著一個涼涼的冬瓜，確實可以讓體表溫度下降，但局部低溫接觸不等於全身低溫環境，而後者才是保證高質量睡眠的關鍵因素；而且局部過度的冷刺激，可能觸發人體的體溫調節中樞，導致核心體溫干擾反彈性升高，反而出現睡眠反應性升高。此外，中醫理論其實也不支持抱著冬瓜或其他寒涼之物入睡：「因為胸腹部若受寒，寒邪容易直接侵襲內臟臟腑，導致其功能失調。如脾胃受寒，會引起運化失常，出現胃痛、腹瀉等症狀。」