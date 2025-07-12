我是廣告 請繼續往下閱讀

▲以《星際異攻隊》寫下好口碑的導演詹姆斯岡恩（James GUNN）操刀新版《超人》。（圖／台灣華納提供）

▲新版《超人》除了重新解構超人過去的公式給予大家耳目一新的效果，融入編劇導演詹姆斯岡恩對當代地緣政治與社群酸民文化觀察更是本片的創新。（圖／台灣華納提供）

▲在眾多角色與有限篇幅之中，編導詹姆斯岡恩精準打擊每一個環節，處處比喻都充滿巧思。（圖／台灣華納提供）

《超人》經歷多代創作者打理，這位象徵最偉大的超能者，70年代末期現身全球大銀幕之後，成為最具影響力的英雄。克里斯多夫李維扮演的初回版超人，形象深植人心。也由於第三四集口碑欠佳，使得這套作品無法繼續發展下去，直到找來製作同樣漫畫口碑好作《X戰警》導演布萊恩辛格以《超人再起》重啟，豈料總票房欠佳加上製作想法分歧而又落幕。直到華納找《300壯士》、《守護者》票房大獲成功的導演查克史奈德（Zack SNYDRER)後，給予打理一整套DC宇宙英雄世界觀軍令，畢竟隔壁迪士尼都已經《復仇者聯盟》全員組合了，而《正義聯盟》這尊老字號宇宙第一團都還沒集結。查克史奈德細論超人的「異鄉人」處境非常優秀，培養大批死忠粉絲後，可惜《正義聯盟》最終落幕的票房，與高層期待值有所落差。所以華納決心再度砍掉重練，導致引發黑粉撻伐出征，以《星際異攻隊》寫下好口碑的導演詹姆斯岡恩（James GUNN）操刀時，讓新版《超人》從前期製作就備受關注。如今岡恩交出與查克史奈德風格迥異的超人版本，從第一場戲短短幾秒鐘就解釋完過去300年發生過的事情，一口氣交代前因後果，接著超人急速墜地，被「超狗」氪普托拖回總部療傷。開場這幾分鐘的劇情走向確實是前所未見的作法，節奏明快又拿捏精準趣味。新版《超人》除了重新解構超人過去的公式給予大家耳目一新的效果，融入編劇導演詹姆斯岡恩對當代地緣政治與社群酸民文化觀察更是本片的創新。故事裡設計超人阻止了美國盟友波拉維亞（Boravia）對鄰國賈罕普爾（Jarhanpur）入侵，不免讓人聯想2022年的俄烏之戰。《超人》作品中最知名的死對頭億萬富翁天才雷克斯路瑟（Lex Luthor）則藉由洗腦政府觀點，讓政府對超人視為威脅，以及社群黑化言論煽動人心。以下涉及劇情討論，請斟酌閱讀。故事最大爆點，在於超人搭乘飛行器抵達地球後，超人雙親留給他的訊息後半段毀損。被雷克斯路瑟團隊破譯後，發現原來超人父母希望他來統治地球，頓時間象徵希望與善良的超人變成全民公敵，變成過街老鼠遭人辱罵。超人的原生父母與撫養雙親的養育角度截然不同，一個是自視甚高的貴族心態，優生血統論決定一切。至於在德州扶養他成人的雙親則認為父母不該指指點點孩子的未來，更該由孩子自己決定要成為怎樣的人。這才一掃克拉克肯特的心魔，不再被原生血緣家庭綑綁，而是後天戰勝先天「人定勝天」的樂觀價值觀出發。最後超人躺在治療座椅上回顧童年成長歡樂回憶，證明幸運的人用童年治癒一生，超人就是那個用童年信奉的純真善良當人生準則的善良好人。而善良好人，是目前這個時代最缺乏的稀有物種。面對陰謀論、無神論、虛無論等各類否定主義，反人性是當代標題流量顯學，《超人》在這種社群仇恨極端前提底下，給了相當相當相當棒的溫柔切角。特別是在眾多角色與有限篇幅之中，編導詹姆斯岡恩精準打擊每一個環節，處處比喻都充滿巧思。揶揄當代自拍網美的腦殘自戀行徑，居然能成為最後終局之戰破解之道。如此麻辣諷刺戲謔，也只有岡恩才寫得出這種哭笑不得卻又讓人佩服且感動的創意。●作者：膝關節／影評人●本文為作者評論意見，不代表《NOWnews今日新聞》立場●《今日廣場》歡迎來稿或參與討論，請附真實姓名及聯絡電話，文章歡迎寄至opinion@nownews.com