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MLB美國職棒大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇今（12）日客場挑戰舊金山巨人，以7：8惜敗，吞下8年來首次出現的7連敗。儘管二刀流巨星大谷翔平開轟連莊，打出本季第32號全壘打，但仍無力阻止連敗走勢。賽後，此役敲出2支安打並成功製造打點的道奇明星球員Mookie Betts難掩自責的情緒，「我知道自己該做得更多，」他語氣低沉地說道，「在這段連敗期間，我什麼都做不好。」第3局，當時道奇以0：1落後巨人，在1人出局、三壘有人的情況下，大谷鎖定第1球猛力揮擊，擊出飛行距離410英呎、角度30度的飛球，不但飛越右外野看台，更直接飛入舊金山灣，締造罕見的「Splash Hit」，現場球迷為之沸騰。這是大谷近兩場比賽以來的第1轟，也是他生涯首次在舊金山甲骨文球場打出「Splash Hit」，更是日本球員史上第一位達成這一壯舉的日本球員。只可惜道奇打線雖在第6局展開反攻，靠著Teoscar Hernández的中間方向2分打點二壘安打、Michael Conforto的一發2分砲追回4分，第7局再添1分，但最終仍以7：8惜敗，吞下近8年最長的7連敗。其中，道奇陣中明星球員Mookie Betts此役貢獻2支安打，並成功製造2分打點，但賽後他坦言：「在連敗期間，我什麼都做不好。」並把連敗的責任歸咎於自己。Betts也提到球隊全場攻勢銜接略見曙光，「雖然我們今天打線終於串聯起來，卻還差一點力量把比賽贏下來。」Betts進一步表示打線已有成長跡象，球隊必須把握這些微小的機會，「能再持續連串得分才是關鍵。」