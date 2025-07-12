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台灣資訊環境研究中心（IORG）日前發表最新研究報告，指出中共官媒利用資訊操弄，宣稱「大罷免不正當」、「大罷免不可通過」等觀點，放大反罷免名嘴的言論，散播「綠色恐怖」、「獨裁」等爭議用詞，抹黑總統賴清德與執政黨和大罷免支持者。台灣資訊環境研究中心在報告中指出，中共官媒、香港官媒藉大罷免事件發表評論，蓄意操弄爭議觀點，包括抹黑台灣總統、執政黨、大罷免支持者，形塑「大罷免不正當」、「多數台灣民意反對民進黨也反對大罷免」的世界觀。台灣資訊環境研究中心認為，中共宣稱大罷免是由賴清德及民進黨政府主導、而非是由公民團體發起，本質是政治鬥爭，是綠色恐怖、獨裁的展現。大罷免支持者偏激、不理性，受賴清德及民進黨政府鼓動，是少數民意。多數的台灣民意是反對大罷免，也反對賴清德及民進黨政府的極端政治。台灣資訊環境研究中心歸納5大中共官媒認知作戰的操弄論述，分別為「賴清德及民政黨政府綠色恐怖」、「賴清德及民進黨政府獨裁」、「賴清德及民進黨政府政治鬥爭，撕裂台灣社會」、「大罷免支持者如同邪教」、「台灣民怨沸騰，島內民眾大喊我反綠」。台灣資訊環境研究中心最後建議民眾要留意接收訊息內容是否呼應中共世界觀、是否以資訊操弄宣稱「大罷免不正當」「大罷免不可通過」、是否包含「民調數據」「外國專家」「外媒報導」、是否利用人類思考慣性增加可信度。不要相信、不要散播「作票」謠言、陰謀論。不要相信「政治、非政治」「罷免、個人權益」二元對立的「零和論述」。不要受「引發強烈情緒」、「情節異常誇張」、「謾罵一般民眾」、「沒有討論空間」的訊息內容影響：保護自己的心理健康。不要和可疑帳號爭論、不要回應可疑帳號提問：把時間和精神留給重要公共議題和身邊親友。