台灣資訊環境研究中心（IORG）日前發表最新研究報告，指出中共官媒利用資訊操弄，宣稱「大罷免不正當」、「大罷免不可通過」等觀點，放大反罷免名嘴的言論，散播「綠色恐怖」、「獨裁」等爭議用詞，抹黑總統賴清德與執政黨和大罷免支持者。
台灣資訊環境研究中心在報告中指出，中共官媒、香港官媒藉大罷免事件發表評論，蓄意操弄爭議觀點，包括抹黑台灣總統、執政黨、大罷免支持者，形塑「大罷免不正當」、「多數台灣民意反對民進黨也反對大罷免」的世界觀。
台灣資訊環境研究中心認為，中共宣稱大罷免是由賴清德及民進黨政府主導、而非是由公民團體發起，本質是政治鬥爭，是綠色恐怖、獨裁的展現。大罷免支持者偏激、不理性，受賴清德及民進黨政府鼓動，是少數民意。多數的台灣民意是反對大罷免，也反對賴清德及民進黨政府的極端政治。
台灣資訊環境研究中心歸納5大中共官媒認知作戰的操弄論述，分別為「賴清德及民政黨政府綠色恐怖」、「賴清德及民進黨政府獨裁」、「賴清德及民進黨政府政治鬥爭，撕裂台灣社會」、「大罷免支持者如同邪教」、「台灣民怨沸騰，島內民眾大喊我反綠」。
台灣資訊環境研究中心最後建議民眾「1要4不要」：
要留意接收訊息內容是否呼應中共世界觀、是否以資訊操弄宣稱「大罷免不正當」「大罷免不可通過」、是否包含「民調數據」「外國專家」「外媒報導」、是否利用人類思考慣性增加可信度。
不要相信、不要散播「作票」謠言、陰謀論。
不要相信「政治、非政治」「罷免、個人權益」二元對立的「零和論述」。
不要受「引發強烈情緒」、「情節異常誇張」、「謾罵一般民眾」、「沒有討論空間」的訊息內容影響：保護自己的心理健康。
不要和可疑帳號爭論、不要回應可疑帳號提問：把時間和精神留給重要公共議題和身邊親友。
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台灣資訊環境研究中心認為，中共宣稱大罷免是由賴清德及民進黨政府主導、而非是由公民團體發起，本質是政治鬥爭，是綠色恐怖、獨裁的展現。大罷免支持者偏激、不理性，受賴清德及民進黨政府鼓動，是少數民意。多數的台灣民意是反對大罷免，也反對賴清德及民進黨政府的極端政治。
台灣資訊環境研究中心歸納5大中共官媒認知作戰的操弄論述，分別為「賴清德及民政黨政府綠色恐怖」、「賴清德及民進黨政府獨裁」、「賴清德及民進黨政府政治鬥爭，撕裂台灣社會」、「大罷免支持者如同邪教」、「台灣民怨沸騰，島內民眾大喊我反綠」。
台灣資訊環境研究中心最後建議民眾「1要4不要」：
要留意接收訊息內容是否呼應中共世界觀、是否以資訊操弄宣稱「大罷免不正當」「大罷免不可通過」、是否包含「民調數據」「外國專家」「外媒報導」、是否利用人類思考慣性增加可信度。
不要相信、不要散播「作票」謠言、陰謀論。
不要相信「政治、非政治」「罷免、個人權益」二元對立的「零和論述」。
不要受「引發強烈情緒」、「情節異常誇張」、「謾罵一般民眾」、「沒有討論空間」的訊息內容影響：保護自己的心理健康。
不要和可疑帳號爭論、不要回應可疑帳號提問：把時間和精神留給重要公共議題和身邊親友。