傅崐萁在花蓮政壇實力雄厚，不過他與妻子、現任縣長徐榛蔚叱吒20多年，樹敵也不少，加上徐榛蔚明天就會屆滿，地方挑戰者重，罷免戰等同明年縣長選舉前哨戰，都讓這場後山決戰，更有看頭。

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但徐巧芯去年4月大姑劉向婕涉詐騙洗錢案，壓力過大，到花蓮時哭倒在傅崐萁懷裡，兩人盡棄前嫌，自此之後，黨內再無人質疑傅崐萁的領導地位，傅崐萁自此成為藍營要角，且比起朱立倫，能號召54席藍委的傅崐萁，還與民眾黨合作，推動不少法案，影響力明顯高過一截。

都讓綠營質疑，傅崐萁的所作所為，都是中國在背後指使，刻意杯葛總統賴清德的行政團隊。

但蕭美琴僅在2016年立委勝選過一次，2020年就連任失敗，花蓮縣更不曾出現過民進黨籍的縣長，可想而知，要在花蓮扳倒傅崐萁勢力有多困難。

傅崐萁2024年立委選舉獲6.8萬票，對手張美慧約5.2萬票，這次罷免成功門檻是5萬票，綠營一票都不能少，難度相當高，最大成敗關鍵，就是返鄉投票罷免傅崐萁的票夠不夠多。

大罷免投票將在26日登場，民進黨秘書長林右昌近來頻率大軍到花蓮，全力催出罷免票，希望擒賊先擒王，目標就是拉下國民黨大黨鞭、立院黨團總召傅崐萁。傅崐萁是股市炒手出身，2000年開始投入政壇，先擔任立委，2005年首度參選縣長落敗，直到2009年以無黨籍身分參選，終於挑戰大位成功，開啟了花蓮王時代。但他在擔任縣長期間就爭議不斷，甚至還曾因為擔心官司影響，縣長位子不保，與徐榛蔚假離婚，事後遭罰款。傅崐萁在2018年9月因涉及「合機股票案」被判處有期徒刑8個月定讞，遭解職，並由當時的法務部次長蔡碧仲代理，不過徐榛蔚在2016年先擔任不分區立委，2018年也順利接棒，參選縣長勝選。傅崐萁則在2020年參選立委再度勝選，但又因股票訴訟案判刑定讞而入獄，他於5月25日入花蓮監獄服，隔年5月13日假釋出獄。傅崐萁夫婦長年輪流擔任立委、縣長，加上官司不斷，形象並不好，他曾想重返國民黨，但被曾任主席的江啟臣擋下，不料2021年國民黨主席朱立倫上任後，重啟同舟計畫，讓傅崐萁重返國民黨，2024年傅崐萁再度連任立委，決定挑戰總召一職，後來也順利當選。原本黨內年輕藍委徐巧芯等人並不接受傅崐萁回娘家，徐巧芯還嗆傅崐萁是「潛伏在國民黨身上的病毒」，於是，傅崐萁與民眾黨立院黨團總召黃國昌，這一年來就開始成為綠營眼中「毀憲亂政」的兩大要犯，從去年的《立法院職權行使法》，再到審查中央政府總預算大砍2千億元，還有《憲法訴訟法》、《財政收支劃分法》修法，因行政院都不同意，但藍白還是強行輾壓三讀通過，行政院認為窒礙難行，只好屢屢提出覆議，接著再被藍白否決。尤其傅崐萁與中國友好，去年4月曾率藍委到北京會見中國政協主席王滬寧，事後就主導《立法院職權行使法》，還有今年3月，傅崐萁又突然與徐榛蔚赴香港，隨著每一次的立院表決大戰，傅崐萁在綠營中的仇恨值也越來越高，雖然傅崐萁在網路上的聲量比不上黃國昌，但如果能罷免掉傅崐萁，也極具指標性意義。綠營在花蓮最有人氣的政治人物，堪稱副總統蕭美琴，今年三月，傅崐萁在地方舉辦說明會，退休國中老師「葉霸」葉春蓮在現場嗆傅崐萁，卻遭人架走，畫面傳出讓不少人群情激憤，反傅勢力也開始集結，包括花蓮縣議會議長張峻、花蓮縣議員魏嘉賢等，也都聲援，希望再次下架傅崐萁，讓傅崐萁一度感受到威脅。不過據了解，傅崐萁組織能力仍相當強大，在幾次返鄉防守後，確認自己動員能量還在，心態上已轉為審慎樂觀。確實，但傅崐萁也不是沒有隱憂，花蓮地廣人稀，不少偏鄉居民資訊流通不似都市，可能對於什麼是罷免投票也不太熟悉，去年選舉才剛過，今年要再催出這些人投票「不同意罷免」，對傅崐萁來說也還是需要繼續努力，一來一往之間，到底罷團催出的反對票多，還是傅崐萁催出的票多，會決定這一次的罷免結果。擒賊先擒王，對綠營、罷團與所有反傅勢力來說，如果成功拉下傅崐萁，不只會讓國民黨團群龍無首，也重挫傅崐萁勢力，有機會在明年搶下花蓮縣長，但如果失敗，將再度證明，花蓮王的版圖難以撼動，傅崐萁也會繼續坐穩國民黨大黨鞭，繼續主導立法院的未來。