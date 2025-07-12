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全球市值最高企業輝達執行長黃仁勳近日接受《今日美國》（USA TODAY）專訪表示，即使美國總統川普推動的關稅措施可能再度擾動市場，美國科技業仍能如以往般挺過挑戰；關鍵在於大幅提升本土半導體產能。黃仁勳指出，「沒有人喜歡市場動盪，也沒人樂見突如其來的變化，但川普總統終究會與各國達成協議，全球供應鏈也會重新調整，我們終會度過難關。」輝達股價衝上新高，市值突破4兆美元，超越蘋果、微軟等知名科技同業。7月10日黃仁勳赴白宮與川普會面，川普對輝達創下里程碑顯得相當振奮。目前川普政府正與中國及其他主要貿易伙伴磋商，談判焦點之一便是可能針對半導體進口加徵高額關稅。輝達在美開發先進晶片，量產則倚重台積電等夥伴，一旦關稅上路，台積電等台灣供應鏈業者恐首當其衝。儘管前景未明，黃仁勳態度淡定，「在我創辦輝達之前，關稅、稅賦與各式規範一直存在，未來也不例外。我深信企業與市場都撐得過去，並將化挑戰為契機。」黃仁勳表示，美國必須恢復半導體製造實力，「我完全支持川普總統鼓勵在美國設廠的宏大願景，這對產業、社會、國安皆有裨益。」他並強調，製造業不僅帶來經濟與國防安全，更能創造技術與手作技能，就業與產業韌性同樣重要。目前輝達已在德州組裝超級電腦，並於亞利桑那州進行封裝流程；未來將持續強化在美國的產能布建。這是黃仁勳近五個月內第五度與川普會面，隔日他亦與美國財長貝森特洽談。黃仁勳透露，雙方除討論 AI 時代如何保持美國科技競爭力，也聚焦於「把高階製造業帶回美國」的策略。至於他即將出訪中國的行程，黃仁勳表示已向川普提及，但雙方並未深入談及中美貿易協議細節，最終談判結果仍待觀察。