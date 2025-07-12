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為催出不同意罷免票，國民黨立委徐巧芯製作最新反罷文宣，教導選民如何投下不同意票，但卻被選民發現，文宣的樣式、格式、字體顏色、排版跟選舉公報非常雷同，上方還教民眾如何投下不同意票，引發爭議。罷團「剷除黑芯」表示，依照中央選舉委員會公告，罷免選舉公報僅會於「投票日前兩日」寄達，目前市面上流傳的徐巧芯版本「皆為偽造文件，請勿受騙」，身為民選立委，面對罷免請以正面態度回應民意。民進黨北市議員洪健益痛批，這根本是誤導長者去投票所投下不同意票，就算贏了也是不勝之武。呼籲中選會介入調查，很多長輩收到覺得怪怪、毛毛的，讓人以為這就是選舉公報文宣，騙人家蓋章真的要不得。國民黨真的急了，但急了也不要用這種詐騙方式。政治工作者周軒也在臉書喊話選民，請注意文宣的右下角有「徐巧芯簽名」，這是文宣品不是選舉公報。吸引不少網友留言直呼，「資源很多耶」，「900就是第一大騙子」、「芯術不正」、「好爛的低等手法」、「不走大路，專走這種旁門左道」、「ㄧ定要罷免掉她，沒罷掉唯恐天下之亂源」。