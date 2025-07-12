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▲川普論點的核心是「他相信美國數十年來不斷被外國奪走財富，而關稅正是扭轉這種局面的良方」。而且直到現在，他始終如一地堅持這種觀點。圖為1989年川普資料照。（圖／美聯社／達志影像）

美國總統川普（Donald Trump）近日公佈各國最新關稅稅率，日本來到25％，日本首相石破茂則強硬回應，喊話說這是事關國家利益的戰鬥，「怎麼能被小看？即便是盟友也要堂堂正正敞開說話」。日美之間的盟友關係是否會因關稅而破裂受到外界矚目，對此，《NHK》翻出川普38年前接受訪問的內容，當時川普就說「像日本這樣的國家，表面上是我們最親密的盟友，實際上卻在竊取我們的財富」，這番話與今日川普的主張幾乎完全一致，讓《NHK》驚呼「其實川普關稅的源頭就是日本？」《NHK》今（12）日以「25％的衝擊！川普關稅的源頭竟是日本？」為題發表專題報導，報導指出川普38年前接受《CNN》訪問時就說到，「很多人已經厭倦被外國剝削了。那些國家（外國）在我們背後嘲笑我們」。這番話與今日川普的主張驚人地一致，可見川普用關稅來反制外國「剝削」的想法由來已久。當時川普仍在從事房地產業，而1980年代正是日本引領世界的年代，來自日本的房地產商也在紐約插旗，收購了洛克斐中心，這想必會讓那時的川普感到苦澀。當年川普接受專訪時表示，「像日本這樣表面上是我們最親密盟友的國家，其實正在奪走我們的財富。我們花納稅人的錢保護他們，但你看看那些進口到美國的日本產品，再看看那些在汽車產業和電子工廠裡失業的美國人，這簡直太荒謬了」。研究美日關係的達特茅斯學院（Dartmouth College）歷史學副教授米勒（Jennifer Miller）指出，川普論點的核心是「他相信美國數十年來不斷被外國奪走財富，而關稅正是扭轉這種局面的良方」。米勒表示，「這種所謂的『美國衰退論』，是川普世界觀的根本核心，而且直到現在，他始終如一地堅持這種觀點」。米勒認為，雖然川普的主張不見得完全正確，但毫無疑問，有一群美國人對此深感認同，甚至相信這就是真相。尤其是那些住在曾經以製造業為主的地區、至今仍未從當地產業空洞化中恢復過來的美國居民，對川普的訴求產生了強烈共鳴。這些人眼看著工作機會不斷流失，不禁深感所謂自由貿易和全球化根本沒有對他們的生活帶來幫助，而川普的作為在他們看來，則是終於有總統願意替他們爭取利益。報導指出日美在汽車關稅問題上出現巨大分歧，是雙方無法達成協議的主要原因。日本要求免除美國進口汽車25％的關稅，美國則認為除非日方做出重大讓步，像是自願大幅減少汽車出口，否則免除汽車25％關稅是不可能的，因此談判毫無進展。報導最後結論，自川普總統上任以來，世界一直被他那些近乎不講理的言論與關稅措施所牽動。「世界其他國家對美國的需要，遠大於美國對其他國家的需要」，這是白宮發言人萊維特的言論，直白得讓人印象深刻。身為世界最大經濟體的美國，如今正以其龐大的市場與關稅作為武器，放棄自由貿易的規則，甚至對盟友也亮出利刃。該如何與這樣的美國打交道，不只是日本，而是所有國家與地區都不得不面對的課題。