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大罷免將在26日投票，立法院長韓國瑜今（12）日回雲林娘家，力挺國民黨在雲林以南唯一區域立委丁學忠。韓國瑜說，台灣民主制度是三十多年來一代代人辛苦建立的成果，如果這場大罷免成功，台灣的民主是一場空，這不是民主，是政治謀殺，呼籲支持者全面動員，從虎尾爆炸出去，力挺丁學忠。韓國瑜說，國民黨立委，一個比一個優秀，現在都面臨民進黨罷免，這是「屠殺，一場政治謀殺，把每一個鄉親投票出來的民意代表謀殺掉，把一個認真的立法委員罷免掉，這是什麼世界？根本就是亂來。韓國瑜也說，丁學忠這一年半來，為農民爭取稻米收購價格，去和農業部吵架，爭取13年來沒有調整的收購價，最後調高了5塊，他沒有做錯甚麼，從虎尾鎮長到立委，成績有目共睹，不知道為什麼會有人要罷免他。韓國瑜喊話，大家要當丁學忠的後盾，好好動員，全力爆炸出去，從虎尾爆炸出去，打電話動員所有海線鄉鎮，從北港、口湖、四湖到台西，以選票制止不公平罷免制度的力量。