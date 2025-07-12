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台美關稅談判進入最後階段，傳出美方態度強硬，目標是整車關稅降到2.5%，甚至零關稅，國內汽車市場如今瀰漫一股擔憂的氛圍。學者今（12）日表示，對國產車一定打擊比較大，對國內就業也會有問題，加上台幣匯率波動，「我們的優勢就流失掉了。」有媒體報導，美方和台灣談判目光聚焦進口車關稅，美方要求目標是一次到位，從原本17.5%降到2.5%、甚至零關稅，分年緩降機率極低。對此，淡江大學產業經濟系副教授、德明財經科技大學客座教授莊孟翰今日告訴《NOWNEWS今日新聞》，國內汽車製造商產量本來就不大，時常受到國外經濟情勢的影響，關稅調降未來國內汽車價格勢必下跌，影響一定很大。而國內汽車一年銷售大約幾十萬輛，關稅衝擊10萬輛國產車，影響「不得了」，連就業也會有問題。他提到，國人一般多認為進口車比較耐用、時髦且「拉風」，如果汽車關稅降到一定的水準，「大家一定會爭相去買（進口車）」，再加上近期台幣升值等匯率的波動，國內汽車製造商的優勢就會消失。而中華民國汽車商業同業公會全國聯合會理事長劉錦村近日也認為，調降關稅首當其衝還是汽車製造業，廠商還是相當擔憂，劉錦村表示，對於台灣汽車製造業，未來同型的進口車，比如說豐田，從日本或美國製造車回來台灣會比國產車更便宜，「那我相信台灣的製造廠商一定會有非常的一個擔憂，是否能夠在台灣繼續來製造。」根據汽車專業媒體「U-CAR」發佈的統計資料顯示，去年度台灣新車銷售市場中，國產車累計銷售數量為23萬7322輛，進口車款則為22萬508輛，依序分別佔台灣總市場的52%及48%，進口車佔比在去年有小幅度的提升。