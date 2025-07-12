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台灣資訊環境研究中心（IORG）日前發表最新研究報告，指出中共官媒利用資訊操弄，宣稱「大罷免不正當」、「大罷免不可通過」等觀點，並抹黑總統賴清德與執政黨和大罷免支持者。對此，民進黨立委林楚茵今（12）日批評，當北京急著出手幫國民黨滅火，就知道這場大罷免，真的中共害怕的痛點。台灣資訊環境研究中心在報告中指出，中共官媒、香港官媒藉大罷免事件發表評論，蓄意操弄爭議觀點，包括抹黑台灣總統、執政黨、大罷免支持者，形塑「大罷免不正當」、「多數台灣民意反對民進黨也反對大罷免」的世界觀。對此，林楚茵表示，看看中國官媒怎麼說，再看看國民黨、民眾黨又怎麼講，簡直說法、用詞幾近一模一樣，「到底誰才是中共的在地協力者？誰在複製獨裁話語，打擊台灣公民社會？」林楚茵直言，這不是巧合，是從上到下紅藍白聯手的共犯結構，「當北京急著出手幫國民黨滅火，就知道這場大罷免，真的中共害怕的痛點」；她也呼籲，726唯一選項同意罷免反共更有力，「大罷免大成功！」