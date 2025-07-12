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▲美軍退役將領組成觀察團來台觀摩漢光41號演習。（圖／民眾提供）

國軍年度漢光41號演習實兵演練9日起至18日舉行，10天9夜創下史上最長漢光紀錄。美軍退役將領也組成觀察團來台，指導國軍防衛部署。今（12）日漢光41號演習第4天，陸軍53工兵群在淡水河上演練布放阻絕設施，並首次爆破以油桶與鋼刺蝟構成的阻絕網，演練河道阻絕。美國陸軍退役上將佛林（Charles Flynn）也指導國軍淡水河防禦。淡水河防近年成為國軍在大台北地區防務的重點，且去年也曾發生中國偷渡客駕駛快艇闖入淡水港，為防止共軍氣墊船與舟艇自淡水河口直接溯河而上，在萬華、大直等地登陸直搗首都中樞，國軍近年來多次利用漢光演習期間演練在淡水河道設置阻絕設施，今年更進一步在阻絕設施上安裝C4炸藥，並首次公開爆破。軍方表示，由河口至上游設置3道阻絕措施，第一道的定置漁網，第二道阻絕為浮筒上安裝棧板，並擺放推疊成品字型3個油桶，第三道阻絕為浮筒上安裝棧板，並安裝棧板堆放2個油桶後，再安裝1個鋼刺蝟作為阻絕。其中第二道、第三道阻絕措施各約設置30組，且均能安裝炸藥與觸發雷，且油桶內均能裝滿油料，以強化炸藥引爆時的威力。另外，據了解，由美軍退役高階將領組成的漢光演習觀察團也於日前抵台，並且分別親自到國軍各演習地點了解演練實況，包括前美軍太平洋陸軍司令佛林上將在內，佛林昨天也與來台指導陸軍防衛的美軍教官們，一同前往淡水地區，現場了解陸軍對於淡水河的防衛部署作為，包括淡水河口丶河道防衛強化方面，並提出建議。佛林日前參加南韓智庫「韓美同盟財團」的非公開懇談會時曾語出驚人表示，目前在美攻讀碩士、博士的32萬多名中國籍研究生中，懷疑超過10%可能是中國間諜，他更稱這種間諜活動不僅發生在美國，也擴及南韓、日本等地，成為區域安全隱患。