全聯週末驚喜買一送一來了！優惠在臉書社團引發討論，相當於半價入手，主婦狂推一定要囤貨皇家穀堡 台東米、黑豆桑天然極品醬油，直言「看到買一送一趕快帶回家一組~」、「皇家穀堡的米和黑豆桑的醬油都是我家必備」。此外，家樂福開跑「夏日猛打賞」，超過百件進口、國內零食餅乾、飲料、米、沖泡飲品、冰品/優格、個人清潔保養等熱門商品，享加1元多1件優惠。
全聯官方LINE好友今明兩天（12日、13日）驚喜推出4款商品買一送一優惠，包括「皇家穀堡 台東米」、「黑豆桑天然極品醬油」、「桂格高麗人蔘 滋補液」、「菲力寶寶 超純水嬰兒濕紙巾」都有買一送一，購買需要刷折價券條碼才能享優惠，不過消費者也可出示以下圖片給櫃檯人員刷條碼即可。
優惠在臉書社團「全聯消費經驗老實說」引發討論，網友狂推這波優惠一定要囤醬油、白米，「有聽朋友說紅金薄鹽醬油買一送一，只有這週六週日兩天叫我趕快去買，我到了全聯之後去找看看，結果架上的醬油僅剩不多了！還好終於買到了」、「我也是去買米跟油，看到買一送一趕快帶回家一組~」、「皇家穀堡的米和黑豆桑的醬油都是我家必備」、「這次我也買了四瓶（醬油）」。
面對民眾好奇發問「這個米好吃嗎？」，熱心網友也出面解答「我吃過他們同廠牌的米，蠻好吃的，這一個我看他很便宜我就買了」、「好吃」、「這米好吃」、「我吃過他們的米，還不錯」；醬油則有民眾分享「用習慣了就回不去了」、「是沒有添加物的，可以試看看你喜不喜歡」。
此外，家樂福即起至7月22日前推出「夏日猛打賞」，超過百件進口、國內零食餅乾、飲料、米、沖泡飲品、冰品/優格、個人清潔保養等熱門商品，享加1元多1件；至全台家樂福量販／超市到店消費3次就可抽家樂福會員紅利點數777萬點，共有7名獲獎機會。
家樂福家速配即起至9月26日前，單筆滿888元折100元「輸入折扣碼：中元家樂福」；新會員首購單筆滿399元折150元「折扣碼：我是新客」。
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面對民眾好奇發問「這個米好吃嗎？」，熱心網友也出面解答「我吃過他們同廠牌的米，蠻好吃的，這一個我看他很便宜我就買了」、「好吃」、「這米好吃」、「我吃過他們的米，還不錯」；醬油則有民眾分享「用習慣了就回不去了」、「是沒有添加物的，可以試看看你喜不喜歡」。
此外，家樂福即起至7月22日前推出「夏日猛打賞」，超過百件進口、國內零食餅乾、飲料、米、沖泡飲品、冰品/優格、個人清潔保養等熱門商品，享加1元多1件；至全台家樂福量販／超市到店消費3次就可抽家樂福會員紅利點數777萬點，共有7名獲獎機會。
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