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偽娘網紅「紅姐」到底是何方神聖？已遭拘捕真實身分曝光

將自己裝扮成女生的樣子誘騙眾多直男與其發生性關係，並且事發地點都在自己住處

推估是利用針孔攝影機偷拍，受害男子眾多。

紅姐真實身分為焦姓男子，外傳他60歲，但其實今年只有38歲，是外省來寧人員

警方已經於7月5日將其拘捕，並於7月6日以涉嫌傳播淫穢物品罪對其刑事拘留

▲紅姐真實身分為焦姓男子，外傳他60歲，但其實今年只有38歲，是外省來寧人員，假扮女性與多名男子發生性關係，並偷拍影片在互聯網傳播並牟利。（圖/微博）

紅姐偷拍影片為何會外流？網路販售「海撈200萬」成最大關鍵

甚至也接受民眾付費解鎖她沒有上傳的內容，大撈台幣約200萬元，夜路走多了總是碰到鬼，影片沒意外就也被買家廣傳隨後流出。

▲紅姐男扮女裝誘騙直男上門發生性關係，場景都在自己房間，並架設攝影機偷拍上傳網路牟利，獲利超過台幣200萬元。（圖/微博）

紅姐真的有千人斬嗎？「紅門宴名單」慘害感情破碎、抓包假身分

目前只有找到約230名受害者，千人斬的數字是網友自己腦補瘋傳

其中像是一名年輕「皮衣男」就有超漂亮的未婚妻；一名落腮鬍的外國人還被踢爆利用假身分在貴族幼稚園當老師；另外也有健身教練被認出，發文承認自己被騷擾不斷已經報警，即將離開南京重新生活等

▲外流影片中，一位年輕皮衣男甚至被爆出有未婚妻，合照都被挖出，且未婚妻非常漂亮，讓許多網友超傻眼。（圖/微博）

▲流出影片中落腮鬍哥就被認出是一名叫Mike的貴族幼兒園老師，用假冒身分任教被踢爆，個人社群帳號已經全部註銷。（圖/抖音）

紅姐誘騙手段「直接攻擊直男3心理」！掉進社會性死亡心態分析

以性壓抑、面對性衝動沒有高度自控力、風險認知不足三個面相，完整解析眾多受害者心態。

免費服務就正好應對了「性壓抑」的心理空缺

最具代表的「腮鬍哥」，從懷疑到配合，就是一場性衝動下的荒誕喜劇。

▲紅姊以免費手段誘騙男性，加上貼心舉動，讓直男卸下心防，有一種免費反正也沒人看到的心態甘願涉險，殊不知迎來的是一場社會性死亡的伏筆。（圖/微博）

紅姐表現得溫柔體貼、細緻入微，甚至在接待外籍男性時先洗了水果，讓不少人放下戒心。這也再次凸顯，性誘惑之下，即便出現明顯疑點，不少人依舊選擇性忽視，保持著反正免費、沒人知道的心態甘願涉險。

中國38歲偽娘網紅「紅姐」近日因涉嫌以女裝誘騙多名男子發生性行為，還拍下過程並上傳網路牟利，已經遭到南京警方逮補，許多人至今都霧煞煞這位「紅姐」到底是誰？《NOWNEWS》特別整理紅姐懶人包，包括紅姐真實身分、為何影片會外流以及紅姐誘騙手段等，提供民眾一文跟上時事。這位紅姐是中國一名偽娘男子，，將攝影機藏在水龍頭後方，非常難以發現，即便有男子走到洗手台前面仍然沒發現，在偷拍影片外流之後，紅姐立刻遭到警方逮補，南京市公安局江寧分局通報，，假扮女性與多名男子發生性關係，並偷拍影片在互聯網傳播並牟利，，後續相關以及案件審理都還在進行當中。許多人也困惑紅姐偷拍影片是被誰流出，這其實是紅姐自作自受，因紅姐將這些影片上傳到特定平台進行網路販售，包括國外的網站也有，原本網傳紅姐騙砲的對象有超過1600人，但根據南京警方調查，，其中尷尬的是，這些影片中的主角，從老中青三代通通有，身材從健壯、精瘦、肉壯都包含在內，另外也有外國人參與其中。尷尬的是，流出的影片全程都沒有馬賽克，因為在中國當地造成轟動，許多人更是被親友認出，，紅姐的行為造成許多人感情破碎、在原生活地域待不下去。看完這些，有許多心中都有疑問，為什麼紅姊的外貌即便裝成女生顏值也不高，或是有些人根本早認出紅姐是男生，還是硬著頭皮完成程序。擁有55萬粉絲的微博博主文笙文笙表示，紅姐的邀約都是以「免費服務為主」，在性教育普遍匱乏以及保守觀念束縛下，部分男性無法正常釋放自我需求，，儘管過程中不少人察覺對方疑似為男性，卻仍選擇視而不見，說明慾望面前的妥協與自我催眠；再者則是自控力不足的風險示意，最後就是「免費的代價」對風險認知不足，許多人自認撿到便宜，沒想到背後是一場社會性死亡的風險伏筆。文笙提到，《NOWNEWS》提醒您：根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金；意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。