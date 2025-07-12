我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普再度出招，針對23國祭出新一輪關稅通知，其中多達14國來自亞洲，涵蓋出口導向的製造大國，並將談判期限延至8月1日。BBC分析，這場關稅風暴可能讓美日同盟成為最大輸家，而爭取時間的國家則暫時鬆一口氣。這波關稅通知延續川普近期對外強硬的經貿路線。除了對日本商品加徵25%關稅引發東京強烈不滿，日相石破茂更以「深感遺憾」表達抗議外，川普11日又宣布對加拿大課徵35%關稅，並透露將全面提高對大多數貿易夥伴的關稅至最高20%。儘管期限展延三週，換來的是各國加速與華府談判的壓力。分析指出，這段時間對東南亞國家如泰國、馬來西亞至關重要，因為這些國家常被視為中國商品轉運出口的跳板，如今也被納入美方關稅監控範圍。新加坡國立大學講師卡普里（Alex Capri）直言，這場關稅戰對亞洲製造業是一大衝擊。全球供應鏈錯綜複雜，美國此舉不只影響出口國，連帶也傷及美國本土進口商與消費者。卡普里強調，全球經貿不是零和遊戲，但有些國家受創特別明顯。越南目前面臨高達40%的懲罰性關稅，柬埔寨則一邊與美國磋商、一邊承受35%的加稅壓力，談判空間極為有限。最令人關注的是美日關係的質變。儘管長期以來在經濟與軍事上密切合作，經濟學家科爾（Jesper Koll）分析，日本如今在美國眼中，已被視為與其他亞洲貿易對手無異。東京當局也顯示出備戰長期對抗的姿態，雙邊關係可能正悄然轉變。觀察人士認為，川普此次延長期限，反映協議本身的複雜與談判陷入瓶頸，恐怕也預告即使勉強達成協議，代價可能是重塑數十年來的貿易體系與外交格局。新加坡國立大學教授傑克斯指出，這場混亂短期內或許對中國有利，反而讓北京塑造出一種「相對穩定的選項」形象。然而，他也提醒，中國與亞洲鄰國間關係並不總是友好，加上美國市場難以被取代，誰能在這場關稅大戰中真正獲勝，仍未見分曉。