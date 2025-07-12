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中信兄弟今（12）日在台中洲際主場迎戰味全龍，龍隊在比賽前半段取得2分領先，不過兄弟在4局下展開反攻，靠著串連安打，尤其是高宇杰滿壘時的逆轉二壘安打，兄弟一舉攻下4分翻轉戰局，5局下又靠著詹子賢的2分砲將分差拉開，終場兄弟就以6：3擊退龍隊。龍象大戰雙方皆推出洋投先發，由羅戈交手龍聖。龍隊開局就有攻勢，李凱威在一出局後選到保送，隨後盜上二壘，吉力吉撈・鞏冠敲出左外野安打，助龍隊先馳得點，取得1：0領先。4局上龍隊攻勢再起，靠著朱育賢、林孝程以及郭天信的串連安打，攻下此役第2分，龍隊取得2：0領先。4局下兄弟吹起反攻號角，岳政華、陳俊秀連續2支二壘安打，先替兄弟追回1分，兩出局後江坤宇、岳東華分別獲得觸身球、四壞球保送，兄弟攻佔滿壘。高宇杰敲出逆轉二壘安打，隨後張仁瑋補上內野安打，兄弟2支安打換回3分，一舉逆轉超前，取得4：2領先。5局下兄弟詹子賢開砲，從龍聖手中敲出左外野2分砲，助兄弟將分差拉開成6：2。6局上輪到龍隊反攻，兩出局後張政禹、林孝程敲安，郭天信敲出投手前方滾地球，羅戈下丘處理卻發生失誤，免費奉送龍隊1分，龍隊以3：6落後。羅戈此役投5.2局失3分（2分責失），隨後兄弟啟動牛棚，蔡齊哲中繼1.1局無失分、王凱程中繼1局無失分。9局上呂彥青登板「關門」，雖然被吉力吉撈・鞏冠敲出安打，仍順利解決後續打者，終場兄弟就以6：3擊退龍隊。