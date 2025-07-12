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大罷免投票將在26日登場，戰鬥藍今（12）日在台中舉辦「反惡罷拚經濟，再愛我一次」團結造勢晚會，立法院長韓國瑜也力挺台中6席藍委。韓國瑜提到藍委廖偉翔時，稱讚他是立法院美男子，呼籲大家26日一定要出來投不同意投票。韓國瑜說，如果要選立法院四名美男子，首先是藍委牛煦庭，接著是民眾黨主席黃國昌，再來就是廖偉翔，第四名是民進黨團總召柯建銘，結果現場高喊不同意。韓國瑜說，那不然換民進黨立委王世堅，現場仍說不同意，韓國瑜笑說，那民進黨就從缺好了。韓國瑜說，有一句話：「狼行千里吃肉，狗行千里吃屎，人行千里講道理」，今天就是要講道理，國民黨立委這麼優秀，為什麼要罷免？羅廷瑋在立法院都是路見不平、一馬當先，雖然只當一年半立委，經驗不是百分之百，但羅廷瑋的認真跟努力，已經注定未來會成為更棒的立委。談到廖偉翔，韓國瑜說，除了一表人才外，廖偉翔就像礦石，之前跟著前市長胡志強當秘書，後來大家給他機會當立委，現在台中的6席藍委，從來不敢偷懶，這麼好的立委，有時麼好罷免？韓國瑜說，他就像政治星探，誰當得好，他都很清楚，台中選出的立委，一定都是最優秀的。韓國瑜說，7月26日，一定要出來投不同意票，要讓民進黨在27日說，大罷免、大誤會，這場不公平的選舉，一定要走出家門，要向民進黨發出最大吼聲，讓民進黨知道，大家再也不要一黨專制、一黨獨裁。