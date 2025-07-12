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美國總統川普（Donald Trump）關稅大棒再起，陸續公布各國最新關稅稅率，雖然對全球大多數領導人來說，收到川普的關稅信意味著收到燙手山芋；但對緬甸軍政府領導人敏昂萊而言，這份通知緬甸將被徵收40％關稅的信件，卻像是份老天給的禮物，因為敏昂萊將收到川普的關稅信解讀為美國終於公開承認軍政府的統治。根據《CNN》引述緬甸國營媒體《緬甸環球新光報》報導，敏昂萊稱自己「很榮幸」收到川普的關稅信，敏昂萊對川普在信中說要在8月1日起對緬甸徵收40％關稅表示「真誠的感謝」，敏昂萊還說這封信代表著美國鼓勵緬甸繼續參與美國「非凡的經濟」，敏昂萊強調如果有需要的話，可以盡快派遣一個高級談判小組前往美國進行討論。敏昂萊是緬甸軍政府領導人，他在2021年推翻了緬甸民選政府後奪取了該國政權，在緬甸造成了災難性的內戰，至今內戰仍未結束，美國和大多數西方國家均未承認軍政府為緬甸的合法政府，美國、英國和歐盟均對緬甸軍政府實施制裁，聯合國和其他人權組織更指責緬甸軍政府在內戰時犯下了戰爭罪。敏昂萊還感謝了川普「規範廣播機構和資金」，並稱這些廣播機構有時會加劇現有的衝突，敏昂萊顯然是指川普政府對美國之音和自由亞洲電台金援的限縮，這兩家媒體長期對緬甸內戰以及軍政府犯下種種暴行進行獨立報導。根據《衛報》報導，國際危機組織（International Crisis Group）的資深緬甸顧問荷西（Richard Horsey）表示，川普的關稅信對緬甸軍政府來說就像是一份禮物，緬甸軍政府正試圖利用這次外交機會，與美國實現某種形式的關係正常化。不過，荷西也指出，敏昂萊雖然大力稱讚了川普「強有力的領導以及以真正的愛國者精神帶領國家走向繁榮」，但是與其他奉承川普的國家相比，像是提名川普獲得諾貝爾和平獎等等，敏昂萊的說辭顯得十分普通，可能不會對川普造成什麼影響力。