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▲國民黨立委黃健豪、羅廷瑋、廖偉翔合體民眾黨主席黃國昌拍反罷免宣傳片。（圖／翻攝畫面）

面對全台大罷免，台北市長蔣萬安當起輔選母雞，趁著假日到台中站台，力挺國民黨立委羅廷瑋、廖偉翔、黃健豪。今（12）日下午，先是陪羅廷瑋開箱台中舊市區首座水主題親子共融公園，接著再和羅智強陪廖偉翔車掃，傍晚，則到黃健豪的政策說明會助講，呼籲選民站出來，投下「不同意罷免」票。蔣萬安表示，過去在當立委時，待的委員會是在衛環委員會，因此都會特別關注廖偉翔每次質詢與問政，表現相當有水準，遠超他的預期。有廖偉翔擔任西屯、南屯的立委，絕對是鄉親們的福氣。而「干城水公園」是台中舊市區第一座水主題親子共融公園，是羅廷瑋主動媒合企業認養改造，市府只需負擔10%經費。對此，蔣萬安說，用公私協力的方式、用對地方最靈活有效的模式，為民眾創造新空間，羅廷瑋是他看過最貼近基層、了解爸媽需求的立委之一。黃健豪、羅廷瑋、廖偉翔除了找來蔣萬安助陣，還特別和民眾黨主席黃國昌合體拍反罷免宣傳票，喊話「讓賴清德知道，我們不是雜質，我們很優質，726我會投下不同意票，請你也一起來」。