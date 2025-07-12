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大罷免投票將在26日登場，戰鬥藍今（12）日在台中舉辦「反惡罷拚經濟，再愛我一次」團結造勢晚會，網紅「館長」陳之漢也現身力挺。館長說，過去這一年來，台灣從來沒有這麼分裂過，台灣詐騙集團這麼多，因為總統賴清德就是詐騙集團頭頭，7月26日大家要站出來投票，告訴賴清德，台灣是台灣人的，不是你賴清德的。館長說，今天會站出來，不是為了哪一個立委，是希望可以守住所有立委，這一年來，他很痛恨民進黨，無數個夜晚，他跟小草站在北檢外面，那種無力感與痛苦，讓他相當難受，如果這次再讓民進黨得逞，以後所有人，都可能觸犯《刑法》一百條。館長說，民進黨不斷吹噓綠能多好，但看看現在台灣變成什麼樣子，他們要繼續花錢補貼綠電，但台灣的基礎建設，他們理都不理，這些立委努力在立法院監督，砍掉多少預算，結果就被說是中共同路人，民進黨掌握了全台灣，台灣人能忍嗎？執政9年了，這9年做了什麼？館長說，民進黨只會用三招，舔共、賣台、中共同路人，但一個颱風就讓台南6、7天沒電，是要怎麼抗中？立法院昨天通過普發一萬元，但別高興太早，如果726民進黨贏了，這些都會被收回去。館長說，現在的民進黨覺得，只有民進黨才是民主自由，其他人都是狗屎，26日大家要出來投票，改變這個國家，去年總統大選，不幸藍白分裂，否則總統也不會是賴清德。館長最後也高喊，釋放民眾黨前主席柯文哲。台中6席立委，除了副院長江啟臣因父親過世缺席外，其他5藍委也都到場。楊瓊瓔說，執政黨不斷製造對立，這次發動無差別罷免，就是怕被監督，這是惡罷，如果台灣少了監督的力量，會變成怎樣？顏寬恒說，民進黨上台後，詐騙、暴力、殺警，重大案件一再發生，民進黨卻要廢死，世界各國在打詐，民進黨卻還在搞大罷免，不懂民間疾苦，只想實現綠色恐怖。黃健豪說，賴清德上任後，只會製造對立，站出來反對民進黨，就是要讓賴清德知道，他的能源政策錯誤。廖偉翔說，最可惡的人就是躲在背後煽動對立的賴清德，什麼事都要扯大罷免，現在的政府是大罷免、大發瘋。羅廷瑋說，726出來投票，可以救國家、救台中，也可以告訴民進黨，政治不要這麼骯髒。