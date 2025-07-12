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大罷免26日就要投票，不過中南部因丹娜絲颱風過後帶來龐大雨量，災情慘重，不少居民飽受停電、停水之苦。民進黨立委沈伯洋今（12）日在台中大遶境，「今日勇腳組持續遶境，提醒大家返鄉投票。」但沈伯洋的臉書與脆，都被酸爆，南部災情慘重，竟然還可以忙著大罷免。網友不滿，「好棒棒，怎麼沒有走過去台南幫忙救災呢！？ 要加油！ 期待你帶領大家一起去救災，台南需要你！」「沈伯洋趕快帶頭呼籲民進黨、青鳥放棄拿一萬元捐給台電40%，一人捐一萬，拯救快被民進黨玩到破產的台電千萬不要領，領了就是中了共產黨的招笑死。」「既然口口聲聲愛台灣，風災造成南部縣市災情慘重，怎麽不組自願隊去救災呢？嘴巴講愛台，身體最誠實！」「怎麼不號召黑熊學員去救災？是他們不夠格嗎？」脆上也是罵聲一片，網友說，「有你們這些立委 真為災民感到可悲」，「整天法案不寫黑熊學院也不救災，你到底當立委要幹嘛。」「有這些體力整天搞罷免？大不如去救災，幫助災民….」「對不起 伯洋 你們之前說如果基隆市長沒罷免掉，共匪會從基隆港直接登錄？ 你們可不可以不要一直販賣這些恐懼，看了真的很煩 更煩的是 還真的有人深信不疑」「南部風災 你們還有心情搞大罷免 厲害了我的國…」