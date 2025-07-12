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立法院昨日三讀通過《強化經濟社會及民眾國安韌性特別條例》，普發現金1萬元過關，民進黨立委沈伯洋卻認為這是中國癱瘓台灣政府的第3招，對此，前綠委李文忠痛批沈伯洋是「反共反到起肖」，並反問「那蔡英文執政時期發現金是什麼招？」民眾黨主席黃國昌今日表示，抹紅還財於民，這就是綠能你不能。國民黨昨天通過普發現金1萬元，民進黨立委沈伯洋隨即在臉書發文，稱這是中國的陰謀，稱共產黨對台招式是「先窮台，再統一」，只是沒有想到執行的根本不是共產黨。沈伯洋更分析癱瘓台灣3大招。第一招，藍白先修財劃法，把中央政府的錢搬到地方，藍營執政縣市優先。每年3700億。第二招，看到政府還是有辦法運作，所以砍你2000億，再凍你1400億。被罵了之後趕快先解凍，反正年底再凍就好。第三招，發現政府還有一點存款可以因應，叫政府把所有的錢拿出來，給全台灣人民一人一萬，順便再砍台電1000億。不過，綠營內部有不贊同沈伯洋的意見。前退輔會副主委、前立委李文忠表示，普發現金是「共產黨的招」、「癱瘓政府第3招」，這是「反共反到起肖了」，並質疑「那蔡英文執政時期發現金是什麼招？」李文忠更直言，看某些人反共反到走鍾，結果一是把對手全打成敵人，無益團結；二是讓反共失去信譽，也降低說服力。藍營今晚在台中舉辦「反惡罷、拚經濟」晚會，黃國昌上台助講表示，民進黨不僅把台灣走向專制獨裁的道路，不惜抹黑、抹紅在野的監督力量，民進黨錯誤的能源政策下，台電從賺錢到累計虧損超過5000億，錯誤的能源政策，台中火力發電廠火力全開，讓台中市民用肺發電。黃國昌反問為何過去補貼台電3000億，現在繼續威脅人民不給錢就要漲電價，為何民進黨政府這麼多綠能的貪腐，虧得是人民的荷包、納稅錢，結果賺飽飽、吃得肥滋滋都是綠營的權貴、民進黨的高幹，台灣人民無法接受。黃國昌進一步說，政府從人民身上超徵1兆8000億，在野黨提出還財於民的訴求，立院昨日三讀通過這個重要法案，把超徵人民的錢還給人民，結果沈伯洋竟然說這是中共弱化台灣的第三招，民進黨新潮流大佬李文忠都看不下去，說沈伯洋「是反共反到起肖」，蔡英文執政時就可以發現金，人民受夠民進黨綠能你不能的雙標，更受夠民進黨走回過去威脅的老路，用司法當工具、用檢調當鷹犬，肅殺、追殺所有在野黨，7月26日一定要站出來，告訴賴清德、告訴民進黨台中不是那麼好欺負。