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力催反罷免選票，戰鬥藍發起人趙少康特別在台中舉辦大造勢，民眾黨主席黃國昌也現身力挺。台中市長盧秀燕公開在台上感謝趙少康，出錢出力幫台中立委，場地只能坐4千人，但現場卻湧入了4千人，而線上直播人數一度破3萬人。對此，趙少康表示，這代表藍軍氣勢起來了，剩下兩個禮拜，支持者別再躲起來，要站出來投下不同意罷免票。趙少康直言，若7月26日、8月23日藍軍被罷免掉6席立委，之後補選又都是民進黨當選的話，民進黨就在立法院佔多數，未來普發現金一萬塊、警消、國軍的加薪、五天假也都沒有了，民進黨團總召柯建銘還會當院長。不過，日前柯建銘說要用「刑法100條伺候藍委」說法，趙少康痛批是在搞白色恐怖嗎？刑法100條是內亂罪，懲罰思想犯，罷免完了，就用刑法100條伺候？民眾黨主席柯文哲被你關了快一年了，國民黨地方黨部的人也被抓，約談的約談，羈押的羈押，在野黨都快被整垮了，還要用刑法100條？無法無天，一黨獨大這是民主嗎？這是最大的民主嗎？是民主的退步。趙少康提醒，不要覺得柯建銘講的話奇奇怪怪的，之前他說726、823投票都中了，他說罷免不是民間團體，是民進黨主導，他講的話都對，現在說罷免後要用刑法100條對付在野黨立委，搞不好這是貫徹民進黨意旨，只是他大嘴巴先講而已。