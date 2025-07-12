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美國總統川普（Donald Trump）12日宣布，對歐盟和墨西哥輸往美國的產品徵收30％關稅。加上最新的墨西哥和歐盟，川普這一輪已針對25國祭出新一輪關稅通知，預計將在8月1日生效。川普在4月2日最初宣布對等關稅時，歐盟的適用稅率是20％，而墨西哥則是在川普上任後不久便被徵收25％關稅，如今兩國在最新關稅信中都被上調。不過，川普在寄給墨西哥的信中也提到，若墨西哥能夠阻止芬太尼流入美國，將考慮調整關稅。歐盟接下來會如何應對特別值得注意，歐盟執委會的貿易發言人吉爾（Olof Gill）之前還曾樂觀表示，歐盟不會收到關稅信，會以不同形式與美國達成協議，結果不僅依然收到信，而且稅率還變得更高了。