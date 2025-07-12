我是廣告 請繼續往下閱讀

美國總統川普（Donald Trump）於當地時間12日早上宣布，將對歐盟與墨西哥課徵30％關稅，並已致信給歐盟執委會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）。對此，馮德萊恩表示會繼續努力爭取在8月1日前達成協議，但也強調，將採取一切必要措施來捍衛歐盟利益，包括在必要時實施適當的反制措施。根據《路透社》報導，得知被川普課徵30％關稅後，馮德萊恩回應表示，「對歐盟出口加徵30％的關稅，將破壞關鍵的跨大西洋供應鏈，對雙方的企業、消費者和病患都將造成損害」。馮德萊恩接著指出，「歐盟始終優先推動與美國透過協商解決問題，這反映出我們對對話、穩定以及建設性的跨大西洋夥伴關係的承諾」。馮德萊恩強調，「我們仍然準備在8月1日之前繼續努力達成協議。同時，我們也將採取一切必要措施來捍衛歐盟利益，包括在必要時實施適當的反制措施」。川普在關稅信中已經威脅，若歐盟實施報復性關稅，美國也將相應進一步提高同比例的關稅來反制。不過，馮德萊恩仍然提到或在必要時實施適當的反制措施，整體回應可說是軟中帶硬。經濟學家歐布萊恩（Dan O'Brien）表示，30％關稅將對美歐之間的貿易往來帶來重大破壞，「歐盟與美國爆發更大規模經濟摩擦的可能性已經上升」。