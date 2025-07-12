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立法院昨天三讀通過《強化經濟社會及民眾國安韌性特別條例》，普發現金1萬元過關，民進黨立委沈伯洋認為這是中國癱瘓台灣政府的第3招，對此，前立委、前退輔會副主委李文忠批評這是「反共反到起肖」，並質疑「那蔡英文執政時期發現金是什麼招？」國民黨昨天通過普發現金1萬元，民進黨立委沈伯洋隨即在臉書發文，稱這是中國的陰謀，稱共產黨對台招式是「先窮台，再統一」，只是沒有想到執行的根本不是共產黨。沈伯洋更分析癱瘓台灣3大招。第一招，藍白先修財劃法，把中央政府的錢搬到地方，藍營執政縣市優先。每年3700億。第二招，看到政府還是有辦法運作，所以砍你2000億，再凍你1400億。被罵了之後趕快先解凍，反正年底再凍就好。第三招，發現政府還有一點存款可以因應，叫政府把所有的錢拿出來，給全台灣人民一人一萬，順便再砍台電1000億。不過，綠營內部有不認同沈伯洋的意見。對此，新系的李文忠表示，普發現金是「共產黨的招」、「癱瘓政府第3招」，這是「反共反到起肖了」，並認為立法院不應該通過普發現金，因為立法院不得做出增加預算的決議，再者也違反財政紀律。李文忠也質疑，「那蔡英文執政時期發現金是什麼招？」他更直言，看某些人反共反到走鍾，結果一是把對手全打成敵人，無益團結；二是讓反共失去信譽，也降低說服力。