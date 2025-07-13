雖然上週受到丹娜絲颱風和連日暴雨影響，市場葉菜類出現明顯漲幅，但大多在夏季盛產的瓜果類逃過一劫，價格並未出現大幅波動，其中「冬瓜」最新市場批發價1公斤只要12.4元，堪稱 CP 值最高蔬果，無論買回家煮湯、自製冬瓜茶都是相當好的時機，若想換個口味，經典又簡單客家料理「冬瓜封」也非常適合民眾嘗試。
冬瓜價格便宜了 產季一路到10月
冬瓜的名稱雖然有「冬」字，但它卻是夏季盛產的瓜果，每年4至10月是它的生產季節，6至8月產量最大，根據「當季好蔬果」網站紀錄，冬瓜從4月中旬的每公斤19.5元開始下滑，到7月初甚至每公斤只要10元，最新價格一公斤平均批發價則是12.8元。
冬瓜買回家不煮湯了 客家吃法一試上癮
提到冬瓜，許多民眾買回家喜歡搭配薑絲或蛤蜊做成湯，或是自製冬瓜茶當消暑極品，但在客家族群中，把冬瓜搭配醬汁、肉汁，放進鍋子中「慢火燜煮」，就能得到入口軟爛的「冬瓜封」，非常下飯。
「新北客家觀光美食館」指出，「封」就是用大鍋烹煮食物，過程中不掀鍋蓋，密封在容器內慢火燉煮到熟爛，客家人在年節祭拜祖先時會製作「封肉」，封肉留下的滷汁，就可以搭配大塊冬瓜，再用類似的手法製作出「冬瓜封」。
🟡冬瓜封食譜（家常簡易版）
1、備料：將冬瓜去皮去籽，切成約1至2公分厚的塊狀，可用鹽稍微醃漬，去除多餘水分。
2、炒料：先將薑、蒜末爆香，並加入豬絞肉炒散，可依個人喜好，加入香菇末、醬油、米酒、糖、鹽、太白粉等拌炒。
3、蒸煮：把冬瓜鋪在容器底部，並炒好的肉末鋪在冬瓜上，放入電鍋，蒸到電鍋跳起。
冬瓜便宜又營養 挑選技巧一次看
新莊公有市場菜販老闆廖炯程表示，在傳統市場上，冬瓜其實還有分「公母」，公的果肉間較少空間，肉質較緊實，常被用來熬「冬瓜糖」；母的果肉內心空間比較大，肉質鬆，比較軟適合一般烹調。
在冬瓜挑選上，民眾需注意「瓜肉要白皙要厚實」、「表皮不能有皺痕軟塌」、「瓜肉泛黃要淘汰」等原則；此外，冬瓜不僅富含各種維生素和礦物質，熱量還非常低，無論想瘦身、健身，可以好好把握價格相對較低的時段。
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冬瓜的名稱雖然有「冬」字，但它卻是夏季盛產的瓜果，每年4至10月是它的生產季節，6至8月產量最大，根據「當季好蔬果」網站紀錄，冬瓜從4月中旬的每公斤19.5元開始下滑，到7月初甚至每公斤只要10元，最新價格一公斤平均批發價則是12.8元。
冬瓜買回家不煮湯了 客家吃法一試上癮
提到冬瓜，許多民眾買回家喜歡搭配薑絲或蛤蜊做成湯，或是自製冬瓜茶當消暑極品，但在客家族群中，把冬瓜搭配醬汁、肉汁，放進鍋子中「慢火燜煮」，就能得到入口軟爛的「冬瓜封」，非常下飯。
「新北客家觀光美食館」指出，「封」就是用大鍋烹煮食物，過程中不掀鍋蓋，密封在容器內慢火燉煮到熟爛，客家人在年節祭拜祖先時會製作「封肉」，封肉留下的滷汁，就可以搭配大塊冬瓜，再用類似的手法製作出「冬瓜封」。
🟡冬瓜封食譜（家常簡易版）
1、備料：將冬瓜去皮去籽，切成約1至2公分厚的塊狀，可用鹽稍微醃漬，去除多餘水分。
2、炒料：先將薑、蒜末爆香，並加入豬絞肉炒散，可依個人喜好，加入香菇末、醬油、米酒、糖、鹽、太白粉等拌炒。
3、蒸煮：把冬瓜鋪在容器底部，並炒好的肉末鋪在冬瓜上，放入電鍋，蒸到電鍋跳起。
冬瓜便宜又營養 挑選技巧一次看
新莊公有市場菜販老闆廖炯程表示，在傳統市場上，冬瓜其實還有分「公母」，公的果肉間較少空間，肉質較緊實，常被用來熬「冬瓜糖」；母的果肉內心空間比較大，肉質鬆，比較軟適合一般烹調。
在冬瓜挑選上，民眾需注意「瓜肉要白皙要厚實」、「表皮不能有皺痕軟塌」、「瓜肉泛黃要淘汰」等原則；此外，冬瓜不僅富含各種維生素和礦物質，熱量還非常低，無論想瘦身、健身，可以好好把握價格相對較低的時段。