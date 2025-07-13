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一種被認為早已從地球上消失的神秘植物，竟在泰國深山中悄然現身，震驚全球植物學界。這株名為「森林海星花」（Forest Sea Star）的植物，學名為Heterostemma brownii Hayata，屬於夾竹桃科，原本被認為已絕跡113年，最後一次有記錄的時間是在1906年，當時分布於台灣、中國與越南一帶，自此便未再被發現。直到2019年，泰國植物園組織（Botanical Garden Organisation, BGO）的一支分類學家團隊在泰國北部清萊府進行實地調查時，意外在海拔約500公尺的熱帶雨林中發現這株神祕藤蔓。隔年，這項發現被正式發表，並在泰國社群媒體引發熱議，讓這個植物界的「幽靈」再次進入公眾視野。BGO植物分類學家塔瑪隆博士（Dr. Woranath Thammarong）形容這次發現是「對泰國雨林仍蘊藏無數秘密的有力證明」。森林海星花名副其實，它開出的花朵為亮黃色、五瓣，花瓣上布滿紅斑，中間的深紅色花冠如同一顆靜靜躺在海底的海星。這種藤蔓也會分泌出白色乳汁，葉形對生，為橢圓至卵形。花期多集中在6月至7月的雨季期間。雖然這次發現引發熱烈討論，但科學家提醒，森林海星花仍屬極度稀有，目前僅在清萊發現少數野生個體。雖然歷史文獻顯示它曾分布於老撾與亞洲其他地區，但如今野外族群極為有限。目前該植物尚未被正式列入保育名單，不過專家警告，若不及時保護棲地，森林海星花恐怕將再次面臨滅絕風險。「這次的重現再次強調保護泰國熱帶雨林的急迫性，」塔瑪隆博士表示，「這些森林不僅是動物的家園，也孕育著我們尚未完全了解的奇特植物。」