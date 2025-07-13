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美國總統川普（Donald Trump）於當地時間12日早上宣布，將對歐盟與墨西哥課徵30％關稅，墨西哥政府回應，「這是不公平的協議」，他們不同意。墨西哥在川普上任後不久便被徵收25％關稅，如今在最新關稅信中，被上調到30%。不過，川普也在信中提到，若墨西哥能夠阻止芬太尼流入美國，將考慮調整關稅。綜合路透社、法新社等外媒報導，美國在11日的會談中，就告知墨西哥將會對其輸美商品加徵30%的關稅，將於8月1日生效。墨西哥政府經濟部與外交部發布聲明回應，「我們在會議中表明，這是一項不公平的協議，我們無法接受。」墨國正積極談判並尋求替代方案，以保護雙邊企業與就業，也希望可獲豁免關稅。墨西哥總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）表示，她相信能夠達成協議，「我一直說，在這種情況下，你必須保持冷靜，以應對任何問題，我們也清楚哪些方面我們可以與美國政府合作，哪些方面不能合作。但我們國家的主權永遠不容談判。」墨西哥遭課徵30%關稅，低於加拿大收到的35%稅率，而川普在給兩個鄰國的信件中，都提到阻止芬太尼流入美國。不過，美國政府數據顯示，在墨西哥邊境查獲的芬太尼遠高於美、加邊境，美國繳獲的所有芬太尼中，只有0.2%來自加拿大邊境，絕大多數來自美墨邊境。墨西哥向美國出口了超過80%的商品，川普今年1月重返白宮以來，多次指責墨西哥未盡全力阻止非法移民與毒品走私，並以加徵關稅作為施壓手段。