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日本氣象廳今（13日）凌晨公布，西南部小笠原群島近海的熱帶性低氣壓，已發展為輕度颱風，編號第5號，國際命名為「NARI」，中文譯名為「百合」。預計14日將以更強風浪登陸日本東部。據日媒NHK報導，日本時間13日凌晨3時，小笠原群島附近的熱帶低氣壓發展為第5號颱風「百合」。早上6時，在小笠原群島父島以南170公里的海面上，緩慢向北偏東方向移動。目前，小笠原群島的母島等地處於強風區，預計持續發展並向北移動，今天傍晚將接近小笠原群島，並於14日接近關東地區。百合颱風目前中心氣壓為998百帕，中心附近最大風速為18米，最大瞬時風速為25米。中心東南方向280公里以內、西北方向110公里以內有15公尺以上的強風。受到颱風暖溼氣流影響，14日小笠原群島、關東及伊豆群島都可能出現暴雨；風力也將增強，13日小笠原諸島預計最大風速將達到每秒18公尺，最大瞬時風速將達到30公尺；14日，關東地區外海將主要刮起強風。海上風浪也會逐漸增強，13日小笠原諸島的海浪將達到4公尺，14日關東地區的海浪將達到6公尺。日本氣象廳呼籲人們注意山崩、低窪地區洪水、河流上漲以及強風和巨浪，並留意雷電和陣風。台灣中央氣象署說明，目前「百合」位於日本南方海面，預計將朝北移動，對台灣天氣無直接影響，但計劃前往日本旅遊的民眾最好持續關注最新的氣象資訊，注意颱風可能對當地天氣造成的影響。