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▲德德更新限時動態，曝光自己的近況。（圖／IG@derder0904）

民進黨前立委鄭運鵬的兒子「德德」因為出眾的顏值爆紅，更被封為「台版車銀優」，一度紅到韓國，IG吸引26萬粉絲追蹤。不過德德為了專注在學業上，IG已經停更將近1年，直到最近放暑假了，德德昨（12）日才在限時動態上更新新動態。只見他畫上雀斑妝拍攝時尚照片，帥氣五官一點都沒走鐘，融化一大票粉絲。「最帥政二代」德德過去因幫爸爸助選走紅，因此開通IG帳號與粉絲互動，目前才19歲的他，還在就讀大學，因為鄭運鵬希望他先專注學業，因此德德的帳號去年9月就停止更新了，一直到昨日才透過限時動態發文，貼出全新近況照。只見德德身穿寬鬆西裝、畫了雀斑妝拍攝時尚照片，五官依舊很立體、帥氣。德德也笑說這是自己第一次畫雀斑妝，也提到重新回歸社群的理由是因為「放暑假了」，這才有時間去拍攝新照片。德德的近況曝光後，粉絲也紛紛暴動留言：「感謝德德救贖了台南阿姨我最近的心情」、「天啊，帥到比爸爸還帥」、「車銀優你去當兵吧，我有德德就好了」、「這顏值已經無法無天了吧」、「我自己覺得與其說德德像金城武，他這髮型看起來更像陳柏霖耶」。不少粉絲更開玩笑說德德是鄭運鵬最棒的「政績」。過去德德爆紅時，也有許多經紀公司想邀請德德出道，闖蕩演藝圈，但當時都被鄭運鵬一一婉拒，他認為德德學業還沒完成，希望他仍可保有隱私，好好念書。德德也十分聽爸爸的話，因此才會在去年暑假開學後，就停更社群。